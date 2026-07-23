جبهه فرهنگی باید بازوی توانمند و حلقه وصل مردم و حاکمیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی صبح پنجشنبه در نشست فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی شهرستان بهاباد، بر لزوم همافزایی و پرهیز از موازیکاری در فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد و این جبهه را موتور محرک جریانسازی فرهنگی در منطقه دانست.
حجتالاسلام ابراهیمی در این نشست با تشریح وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهرستان بهاباد، شناسایی و رفع خلاءهای فرهنگی را از اولویتهای اصلی دانست و گفت: جبهه فرهنگی باید به عنوان بازوی توانمند و حلقه وصل گروههای خودجوش مردمی با بدنه حاکمیت عمل کند تا بتواند شکافهای موجود در این حوزه را ترمیم نماید.
وی با اشاره به جایگاه فعالان این عرصه افزود: فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی، سرمایههای ارزشمند شهرستان هستند که باید با سازماندهی دقیق و هدفمند، اثربخشی فعالیتهای خود را در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی به منصه ظهور برسانند.
امام جمعه بهاباد ضمن تأکید بر لزوم تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: این جبهه برای دستیابی به جایگاه واقعی خود در جریانسازی فرهنگی شهرستان، نیازمند انسجامبخشی به ظرفیتهای مردمی است. باید با کنار گذاشتن موازیکاری، توانمندیهای بومی و خودجوش را در مسیری واحد متحد کرد.
حجتالاسلام ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در مسیر فرهنگسازی حرکت میکند و برای رسیدن به اهداف بلندمدت، نیازمند تقویت بیشتر و حمایت همهجانبه است.
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