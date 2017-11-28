معابر شمال تهران با پخش ۳۲ هزار تن آسفالت سامان دهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن محبوبی، با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از۳۲ هزار تن آسفالت در معابر شهری شمال تهران به صورت دستی و مکانیزه پخش شده است.

محبوبی افزود: عملیات اجرایی شامل بیش از ۲۵ هزار تن روکش و لکه گیری دستی و ۷ هزار تن روکش مکانیزه بوده است.

وی گفت: از مقدار ۷ هزار تن روکش مکانیزه بیش از ۳ هزار تن لکه گیری مکانیزه و ۴ هزار تن تراش و روکش انجام شده و همچنین مرمت و لکه گیری معابر به صورت روکش آسفالت مکانیزه در معابری چون خیابان شهید سباری، خیابان شهید پور ابتهاج ، خیابان شهید موحددانش وخیابان شهید زبردست به صورت شاخص اجرا شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تهران با بیان اینکه نگهداشت شهر از مهم ترین اقدامات جاری شهرداری جهت ساماندهی و خدمات رسانی مناسب به درخواست های شهروندان است گفت: نگهداشت از وظایف اصلی شهرداری است که به حفظ وضعیت موجود می پردازد و برای اجرای بهتر آن دفترچه نگهداشت برای همه محلات تنظیم شده که هر موردی در آن با نشانی کامل، نوع مشکل و عملیات مورد نیاز و... مشخص شده و در حال اجراست.

وی در پایان بیان داشت: لوله گذاری ،تعریض، پیاده رو سازی، اجرای تک جدول و نیم نهر، اجرای نهر سرپوشیده، لکه گیری آسفالت معابر و... از جمله اقدامات اجرایی در طرح نگهداشت شهر در حوزه فنی و عمرانی است.