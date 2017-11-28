به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، فصلنامه «باغ خبوشان» فردا (هشتم آذرماه) با حضور ناصر رحیمی، قدمعلی سرامی و محمد معین‌فر در سرای اهل قلم رونمایی می‌شود.

باغ خبوشان عنوان فصلنامه‌ای فرهنگی - هنری با رویکرد پژوهشی است که به همّت محمد معین‌فر تاکنون شش شماره از آن منتشر شده است و محور اصلی هر یک، معرّفی و نکوداشت یکی از فرهیختگان شهرستان قوچان بوده است. علاوه بر این، مطالب و مقالات مفید دیگری نیز در هر شماره با سلیقه و وسواسی خاص تدوین شده که حاصل کار را بدل به مجموعه‌ای وزین و ارزشمند کرده است.

علاقمندان برای حضور در آئین رونمایی از فصلنامه «باغ خبوشان» فردا (هشتم آذرماه) ساعت 16 به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 مراجعه کنند.