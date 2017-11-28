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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

بهزاد عبدی موسیقی «هایلایت» را در اوکراین می‌سازد

بهزاد عبدی موسیقی «هایلایت» را در اوکراین می‌سازد

بهزاد عبدی موسیقی فیلم سینمایی «هایلایت» به کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی ساسان سالور را می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، همزمان با انجام مراحل صداگذاری فیلم سینمایی «هایلایت» این روزها بهزاد عبدی به همراه گروهش در اوکراین ساخت موسیقی این فیلم را آغاز کرده اند. در حال حاضر نیز بیش از نیمی از مرحله صداگذاری توسط حسین قورچیان انجام شده است.

«هایلایت» به نویسندگی و کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی ساسان سالور روایتگر درامی عاشقانه با مضمون اجتماعی است که پژمان بازغی، آزاده زارعی، سام قریبیان، مینا وحید، الهه حصاری، یزدان فتوحی، شیوا طاهری و جمشید هاشم پور به عنوان بازیگران اصلی در آن حضور دارند.

این فیلم در حال آماده شدن برای حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر است.

کد مطلب 4157001
زهرا منصوری

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