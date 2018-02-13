انرژی «هایلایت» مثبت بود/امیدوارم ناگزیر به ساخت آثار خالتور نشوم

حمیدرضا علینژاد سرمایه‌گذار فیلم سینمایی «هایلایت» ساخته اصغر نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از همان اول انرژی فیلم مثبت بود و روند ساخت هم به خوبی جلو رفت بنابراین فکر می کنم در اکران عمومی می تواند ارتباط خوبی با مخاطبان برقرار کند اما اگر این اتفاق نیفتد و فروش خوبی نداشته باشد ما مجبور می شویم سراغ ساخت فیلم های خالتور برویم.

وی با اشاره به اینکه «هایلایت» فیلم گیشه نیست، اظهار کرد: ما از همان روز اول می دانستیم که این فیلم برای گیشه نیست از همین رو توقع چندانی هم نداریم. ما پذیرفته ایم که «هایلایت» یک بضاعتی دارد و به اندازه بضاعت خود عمل کرده برای مثال توانست بین ۹۶ فیلم به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کند. ما هیچ دوست دولتی نداشتیم تا بتوانیم لابی کنیم و این فیلم را به جشنواره بیاوریم به همین دلیل این اتفاق حداقل برای من که اولین کار سینمایی ام را شروع کرده ام، قدم خوبی بوده است.

این سرمایه‌گذار با اظهار امیدواری برای دیده شدن «هایلایت» در جشنواره ها بیان کرد: ما امیدواریم این فیلم همانطور که نظر یک عده را در جشنواره فیلم فجر جلب کرد بتواند نظر مردم را هم جلب کند و سرمایه آن بازگردد.

وی در پایان با اشاره به اینکه مجموع شرایطی که پیش آمد باعث ساخت این فیلم شد، توضیح داد: پیش از ساخت «هایلایت» پیشنهاد ساخت چند فیلم دیگر به ما شده بود برای مثال ما تا پیش تولید فیلم سینمایی «سراسر شب» ساخته فرازد موتمن هم رفتیم اما شرایط ساخت آن پیش نیامد و قبل تر از آن هم قرار بود فیلم سینمایی سامان سالور را بسازیم اما به دلیل مشغله کاری سامان، ساخت آن هم عقب افتاد از همین رو کمی بعد «هایلایت» سر راه ما قرار گرفت و به دلیل اینکه انرژی های مثبت داشت، قبول کردیم که این فیلم را بسازیم.