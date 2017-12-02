۶۰درصد مبتلایان به ایدز از وضعیت خود آگاهی ندارند

دکتر افسر کازرونی رییس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی در همایش روز جهانی ایدز گفت: روز جهانی ایدز بهانه‌ای است برای اینکه مسئولین در نهادهای مختلف مروری بر تعهدات و پیشرفت‌های خود داشته باشند.

وی افزود: در سال ۱۹۶۶ کنوانسیون بین المللی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق سلامتی برای همه تایید شد. بدون حق سلامت مردم نمی‌توانند از اچ ای وی پیشگیری کنند و به مراکز مربوطه دسترسی های لازم را داشته باشند.

کازرونی ادامه داد: افرادی که اچ ای وی دارند معمولا افرادی هستند که در جامعه به حاشیه رانده شده اند. ۶۰درصد مبتلایان به ایدز هنوز از وضعیت خود آگاهی ندارند و علت اصلی آن انگ و تبعیض در این بیماری ست.

رییس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت اظهار کرد: با کاهش انگ و تبعیض در این بیماری، مبتلایان می توانند از ساختار مهیا شده که رایگان هستند، استفاده کنند.

وی افزود: در چهارمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، کاهش موارد جدید ابتلا به اچ ای وی و کاهش ۲۰درصدی مرگ و میر منتسب به ایدز تصویب شد. شرکای اصلی برنامه، سازمان ها، وزارتخانه ها، سازمانهای مردم نهاد، کمیته امداد امام خمینی از جمله شرکایی هستند که در این برنامه استراتژیک هم پیمان شدند.

کازرونی ادامه داد: وزارت بهداشت به عنوان دبیر کمیته نظارت بر اجرای برنامه، حمایت طلبی را در برنامه کنترل اچ ای وی بر عهده دارد. در این برنامه مراقبت و درمان به عهده‌ی وزارت بهداشت بوده و سازمان زندانها نیز آموزش و حمایت طلبی را انجام می دهد.

وی اظهار کرد: سازمانهای مردم نهاد نقش کلیدی در کاهش انگ و تبعیض و حمایت طلبی در این بیماران دارند.

کازرونی گفت: وزارت کشور در هماهنگی و تشکیل کارگروه های استانی نقش ویژه ای داشته است و پررنگ شدن نقش سازمان های مردم نهاد و شبکه های سازمان های مردم نهاد فعال از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت اظهار کرد: حمایت و تلاش در جهت توانمندسازی و تقویت برنامه کشوری استراتژی کنترل ایدز، برنامه ایست که با تلاش متعهدانه وزراتخانه و سازمانهای دست اندرکار به صورت ساختارمند اجرا شده است.

وی در آخر افزود: یکسان سازی استاندارهای آموزش، از جمله سارختار مهیا شده جهت رسیدن به اهداف و تعهدات بین‌المللی در زمینه HIV است.