به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و دومین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی، جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آرا بعنوان نایب رئیس این کنفرانس انتخاب شد و برهمین اساس علیرضا جهانگیری سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان منع سلاحهای شیمیائی در لاهه سمت نایب رئیس این کنفرانس را عهده دار شد.

علاوه بر این بدنبال عضویت جمهوری اسلامی ایران در شورای اجرائی سازمان منع سلاح های شیمیائی از آغاز فعالیت این سازمان، در این کنفرانس دوره عضویت کشورمان در شورای اجرائی برای سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به تایید کلیه اعضای کنوانسیون منع سلاح های شیمیائی رسید.

کسب سمت نایب رئیسی کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی بدنبال حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان منع سلاح های شیمیائی و تصدی ریاست کمیسیون محرمانه این سازمان و همچنین عهده دار شدن ریاست گروه آسیائی در سازمان منع سلاح های شیمیائی، بوقوع پیوسته است.

کنفرانس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی مهمترین نهاد تصمیم گیرنده سازمان منع سلاح های شیمیایی می باشد که هرساله با شرکت اعضا تشکیل جلسه می دهد و ضمن بررسی آخرین تحولات در زمینه سلاح های شیمیایی اقداماتی را جهت بهبود روند انهدام و مقابله با سلاح های شیمیایی اتخاذ می کند.

بیست و دومین کنفرانس کشورهای عضو با حضور نمایندگان دول عضو و نمایندگان سازمان های بین المللی و سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه سلاح های شیمیایی از روز دوشنبه ۶ آذرماه سال جاری در لاهه هلند آغاز به کار کرده است.