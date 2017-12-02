تقدیر یک کتابخانه عمومی از شاغلین حوزه بیمه و هواپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به مناسبت فرارسیدن مناسبت های ۱۳ و ۱۶ آذر، شاغلین حوزه بیمه و همچنین شاغلین حرفه های مربوط به امور هواپیمایی کشور را مورد تقدیر قرار می دهد.

در تقویم جمهوری اسلامی ایران ۱۳ آذر به عنوان روز صنعت بیمه نامگذاری شده است. احساس امنیت، اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز بشر است و می‌تواند دیگر نیازهای مادی و معنوی بشر را تحت تاثیر قرار دهد. بیمه یکی از مطمئن‌ترین روش‌های افزایش احساس امنیت در دنیای کنونی به شمار می‌رود.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به مناسبت گرامی‌داشت این روز در تاریخ ۱۳ به شاغلین این حرفه که به کتابخانه مراجعه کنند، عضویت سه ماهه هدیه می‌دهد.

۱۶ آذر نیز مصادف با ۷ دسامبر سالروز امضای کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری در سال ۱۹۴۴ است که متعاقب امضای این کنوانسیون، سازمان جهانی هواپیمایی کشوری تأسیس شد. همه ساله کشورها برای گرامیداشت این روز و یادآوری و تأکید بر اهمیت صنعت هواپیمایی کشوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و نقش اساسی سازمان هواپیمایی کشوری در حفظ، ارتقا، ایمنی و کارآیی و قانونمندی در حمل و نقل هوایی نسبت به برگزاری مراسم این روز و اجرای برنامه‌های مختلف اقدام می‌کنند.

این کتابخانه همچنین به مناسبت گرامیداشت این روز در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۶ به شاغلین این حرفه هم که به کتابخانه مراجعه کنند، عضویت سه ماهه هدیه می دهد.