طرح عیدانه کتاب کتابشهر به پیشواز میلاد پیامبر(ص) رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، حامد شفیق، مدیرعامل کتابشهر ایران، با اعلام این خبر گفت: یکی از بحث‌های ما در طول بیش از یک دهه فعالیت این بود که تهیه محصولات فرهنگی ویژه خانواده، منطبق بر سلیقه مشتری و به صورت طبقه­بندی و سهولت دسترسی باشد. یعنی وقتی کودکی از یک خانواده که شامل پدر، مادر و فرزندان است، وارد کتابشهر می‌شود و کتاب مناسب با سنش می‌خواهد، او را به قسمت کتاب کودک و وقتی اسباب‌بازی و بازی فکری می‌خواهد به قسمت مربوطه راهنمایی کنیم و به همین ترتیب تلاش می‌کنیم برای همه اعضای این خانواده متناسب با سن و سلیقه‌­اش، اقلام فرهنگی مورد نیاز را تهیه و عرضه کنیم؛ حال چقدر کتابشهر به این هدف‌گذاری نزدیک شده باید شهروندان قضاوت کنند.

شفیق با بیان اینکه طرح عیدانه کتاب شعبات کتابشهر ایران، مستقل از طرح عیدانه خانه کتاب است، گفت: شعبات کتابشهر ایران در سراسر کشور با هدف تسهیل دسترسی شهروندان علاقمند به کتاب و اقلام فرهنگی و همچنین ترویج کتاب به مثابه یک هدیه نفیس فرهنگی، به مدت دوسال است که طرح‌­های ویژه فروش کتاب و محصولات فرهنگی را با عناوین بهاریه، عیدانه و ویترین مذهبی در ایام و مناسب­های مذهبی و ملی اجرا کرده است، که نمونه اخیر آن، ویترین سه‌گانه کتاب‌های مرتبط با ایام سوگواری محرم، گرامیداشت هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید بود.

مدیرعامل کتابشهر ایران افزود: شهروندان از امروز (دوشنبه ۱۳ آذر) تا پایان هفته (جمعه ۱۷ آذر) می­‌توانند با حضور در شعبات مختلف کتابشهر ایران از تسهیلات ویژه خرید کتاب و اقلام فرهنگی عیدانه کتاب با تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند.