۳ قلاده یوزپلنگ در خارتوران شاهرود تصویر برداری شد

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشاهده و تصویربرداری از سه قلاده یوزپلنگ در پارک ملی توران شاهرود، در بیان جزئیات آن ابراز داشت: محیط بانان پارک ملی توران، روز گذشته موفق به مشاهده و تصویر برداری از یک یوزپلنگ ماده به همراه دو توله آن شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۳ مرتبه حضور یوزپلنگ در پارک ملی توران به ثبت رسید، افزود: طی این مدت پنج بار به صورت مستقیم و هشت بار توسط دوربین های تله ای این مشاهدات ثبت و در مجموع ۲۷ قلاده یوز از ابتدای سال مشاهده شده است.

‌مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه حفظ محیط زیست و زیستگاه های طبیعی حیات وحش وظیفه عمومی است، ابراز داشت: برای حفظ این گونه های ارزشمند باید ایجاد امنیت مستمر و بهینه سازی زیستگاه اصلی این گونه و اجرای طرح های توسعه ای همراه با ملاحظات زیست محیطی در ذخیرگاه زیست کره پارک ملی توران با جدیت بیشتری دنبال شود.

دامنگیر در ادامه تصریح کرد: با توجه به فصل زمستان و کمبود غذا حیات وحش به حاشیه روستاها پناه می برند لذا از مردم تقاضا داریم به محض مشاهده آن ها بلافاصله محیط زیست شهرستان را در جریان قرار دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.