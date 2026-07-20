آبرسانی به آبشخورهای توران شاهرود؛ نبض حیات در زیستگاه یوز تپیدن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارع خورمیزی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پارک ملی توران شاهرود با اشاره به اهمیت تأمین منابع آب برای حیات‌وحش اظهار کرد: آبرسانی مستمر به آبشخورهای مجموعه حفاظتی توران یکی از برنامه‌های اولویت‌دار حفاظتی در فصل تابستان است که با هدف کاهش تنش آبی، جلوگیری از جابه‌جایی غیرضروری گونه‌های جانوری و افزایش امنیت زیستگاه اجرا می‌شود.

وی افزود: مجموعه حفاظتی توران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در جهان، نیازمند پایش و مدیریت مستمر منابع آب است و تأمین آب نقش مؤثری در حفاظت از گونه‌های ارزشمندی همچون یوز آسیایی، گورخر ایرانی، جبیر، آهو، قوچ و میش و دیگر گونه‌های حیات‌وحش دارد.

رئیس پارک ملی توران نیز با اشاره به تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان ادامه داد: محیط‌بانان این پارک با وجود گرمای شدید و شرایط سخت منطقه، به‌صورت مستمر وضعیت آبشخورها را پایش کرده و در صورت نیاز نسبت به آبرسانی اقدام می‌کنند تا دسترسی حیات‌وحش به منابع آب پایدار حفظ شود.

مسعود ترابی تأکید کرد: حفظ آمادگی آبشخورها در فصل تابستان بخشی از برنامه جامع مدیریت زیستگاه در پارک ملی توران است و این عملیات تا پایان فصل گرما، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: عملیات آبرسانی با استفاده از کامیون آبرسان و در قالب برنامه مستمر مدیریت منابع آب زیستگاه توسط محیط‌بانان مجموعه حفاظتی توران انجام می‌شود؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ پایداری اکولوژیک منطقه، کاهش فشار بر حیات‌وحش و صیانت از تنوع زیستی این ذخیره‌گاه ارزشمند دارد.