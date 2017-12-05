تعمیم بانکداری اسلامی با نظارت علمای شیعه و اهل سنت به جهان اسلام

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، دکترآیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار طی سخنانی در همایش گفتمان‌وحدت، توسعه بانکداری اسلامی و اقتصادمقاومتی که در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به جایگاه بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی مبتنی بر موازین شرعی، گفت: این واقعیت که بانک‌های‌ اسلامی در جریان رکود اقتصادی بزرگی که بانک های آمریکایی به جهان تحمیل کردند، آسیب ندیدند ، مایه سربلندی ما مسلمانان است.

وی با تشریح جایگاه بانک انصار در شبکه بانکی کشور و مزیت های رقابتی آن تصریح کرد: پیشتازی بانک انصار در بکارگیری فناوری‌های‌نوین بانکی، پیشگامی در حوزه قرض‌الحسنه درمیان بانکهای جهان اسلام، اهتمام و اقدام جدی در تحقق و استقرار اقتصادمقاومتی، پیاده‌سازی عقوداسلامی و انطباق عملیات بانکی مبتنی بر موازین شریعت ، انجام مسئولیت‌های اجتماعی بانک، کمک به اشتغال جوانان و کم بضاعتان، کسب پی‌درپی مقام نخست سلامت اداری کشور، احراز رتبه نخست بانکداری اسلامی در بین بانکهای کشور، بالاترین جایگاه سودآوری در شبکه بانکی و شفافیت اطلاعات در بازار بورس، ازجمله مزیت‌های رقابتی بانک انصار در وضعیت جاری شبکه بانکی کشور است .

مدیرعامل بانک‌ انصار در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص ارایه خدمات برابر به برادران و خواهران اهل سنت و شیعه درسراسرکشور از پیشتازی بانک انصار در پیاده‌سازی بانکداری اسلامی در استان‌های دارای ساکنین اهل سنت و افتتاح نخستین شعب بانکداری‌اسلامی زیر نظر مشترک علمای شیعه و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان سخن گفت.

ابراهیمی با اعلام آمادگی برای توسعه بانکداری اسلامی تحت نظارت مشترک علمای اهل سنت و شیعه به سراسر کشور به تحقق وعده‌های الهی در حوزه قرض الحسنه و توسعه اقتصادمقاومتی و بانکداری اسلامی اشاره و ابراز امیدواری کرد بزودی شاهد نتایج چشمگیر این اقدامات در راستای جلب رضایت خداوند منان باشیم.

وی همچنین تاکید کرد که الگوی بانکداری اسلامی تحت نظارت مشترک علمای شیعه و أهل سنت به زودی در سراسرکشور به مورد اجرا گذاشته شده و قابل ارایه و تعمیم به دیگر کشورهای مسلمان نیز خواهد بود.

مدیرعامل بانک‌ انصار همچنین پس از این همایش درگفتگو با صداوسیمای مرکز خلیج فارس گفت: ما در این شعبه براساس نظر علمای اهل‌سنت استان به متقاضیان وام و تسهیلات می‌پردازیم. در روز نخست فعالیت این شعبه 50 میلیارد ریال به صورت قرض الحسنه اختصاص یافت تا زیرنظر شورای فقهی مشترک علمای شیعه و اهل سنت برای ازدواج، اشتغال و دیگر موارد به تشخیص شورا به برادران اهل سنت پرداخت شود.

امام جمعه موقت بندرعباس هم در این همایش گفت: اگر عملی بر مبنای ارزشهای دینی باشد وحدت می‌آفریند.

حجت الاسلام حسینی پور با بیان اینکه اقتصاد ، سیاست و عبادت اگر اعتقاد باشد چیزی جز وحدت نیست، افزود: در هرمزگان بین شیعه و اهل سنت وحدت و همدلی مثال زدنی وجود دارد.

از سوی دیگر شیخ قتالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس نیز در این همایش اظهار کرد: نتیجه صلح، اتحاد، وحدت و پایداری اقتدار هست. اهل سنت در هرمزگان در شرایط عالی به سر می‌برند و از نظر اجتماعی مشکلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد : بانکداری اسلامی را قبول داریم و باید آن را گسترش دهیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این همایش طی سخنانی گفت: وحدت، امنیت را به وجود می آورد و امنیت و وحدت را باید به هم گره زد.

سردار تنگسیری با بیان اینکه وحدت در کشور مثال زدنی بوده و اقتدار را به همراه داشته، تاکید کرد: وحدت در استان هرمزگان انکار ناپذیر است و در همه شهرستان ها و جزایر همدلی بسیار خوبی بین آحاد واقشار مختلف دیده می شود.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان نیز گفت: همه مردم ایران با هر قومیت و مذهبی در سایه وحدت اقتدار و عظمت کشور را رقم زده اند. سردار ترابی افزود : حدود 35 درصد جمعیت هرمزگان اهل سنت هستند که بدون هیچ مشکلی و در سایه وحدت در کنار سایر هموطنان با هم زندگی می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رضازاده مشاور فقهی بانک انصار به عنوان آخرین سخنران همایش ضمن تشریح ابعاد فقهی این مدل از بانکداری اسلامی، اظهار کرد: از ویژگی‌های این شعب، دریافت سپرده‌های سرمایه گذاری صاحبان منابع مازاد و پرداخت تسهیلات (قرض‌الحسنه و عقد مرابحه و ...) دقیقا بر اساس دیدگاه فقهی فقهیان اهل سنت استان است و یک ناظر شرعی که از طرف علمای اهل سنت معرفی شده، به طور مستمر با حضور فیزیکی و استقرار در شعبه بر فرآیند ریز عملیات بانک نظارت شرعی دارند و نکات لازم را به کارکنان بانک و مشتریان آموزش می دهند . در ضمن مبالغ حاصل از سیستم تنبیهی وجه التزام پس از کسر هزینه های بانک ، با نظارت و تایید امامان جمعه شیعه و اهل سنت در امور عام المنفعه استان مصرف می‌شود.

در پایان همایش نخستین شعبه بانکداری اسلامی در هرمزگان تحت نظارت علمای شیعه و اهل سنت در بندرعباس و با حضور دکترابراهیمی و جمعی از علمای شیعه و اهل سنت گشایش یافت، دکتر ابراهیمی پس از افتتاح این شعبه در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مرکز صداوسیمای استان اظهار کرد: این شعبه همه نوع خدمات مورد نظر مشترک علمای اهل سنت و شیعه را به برادران وخواهران أهل سنت ارائه خواهد داد.