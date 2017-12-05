موراتا: امیدوارم رونالدو در جام جهانی خسته باشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابتهای این فصل بزرگترین انتقادی که به تیم فوتبال رئال مادرید وارد است این است که این تیم در مقابل دروازه حریفان ناکام است و نمیتواند گل بزند. خیلیها بعد از این انتقاد، جای خالی موراتا را احساس کردند. این بازیکن در پایان فصل گذشته از رئال به چلسی رفت.
او حالا در گفتگویی به این صحبتها واکنش نشان داده است: نمیدانم جداییام به رئال ضربه زده است یا نه. اما برایم خوب است که مردم این را میگویند. البته که امیدوارم این طور نباشد و همه چیز برای آن تیم به خوبی پیش برود. امیدورام کریستیانو رونالدو گلهای زیادی برای رئال بزند و در جام جهانی خسته باشد.
موراتا در ادامه درباره زندگی در لندن گفت: از نظر تکنیکی انگلیس شبیه به اسپانیا نیست اما همه بازیکنان این لیگ از نظر فیزیکی قوی هستند. رختکنها هم کوچکتر است و رختکن ما چوبی است. اگر من به دنبال پول بودم سیتی را انتخاب می کردم. آنجا میتوانستم در خانه بمانم و همه چیز هم در اختیار داشته باشم اما اینجا میدانم که اگر خوب تمرین کنم شانس بازی کردن دارم.
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