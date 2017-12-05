یادبود حسن رشیدقامت فیلمساز فقید در خانه هنرمندان

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سه‌شنبه ۲۱ آذر مراسم گرامیداشت هنرمند فقید حسن رشیدقامت از فیلمسازان و اعضای قدیمی انجمن سینمای جوانان و کارگردان و بازیگر سینما، توسط فیلمسازان عرصه فیلم کوتاه و بلند در خانه هنرمندان برگزار می شود.

حسن رشیدقامت زاده ۱۳۴۹ شیراز بود. وی فعالیت هنری خود را از تئاتر مدرسه آغاز کرد و در سال ۱۳۶۵ به انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شیراز پیوست. این هنرمند فقید در سال‌های فعالیت خود در انجمن، فیلم‌های کوتاه متعددی ساخت از جمله ۴ فیلم کوتاه ۸ میلیمتری همچون «سینما چیه»، «آرزو» و ... که جوایز متعددی کسب کردند. فیلم کوتاه ۱۶ میلیمتری «چشم‌های پریشان» و فیلم کوتاه ۳۵ میلیمتری «یک بعدازظهر داغ» که در بیش از ۲۰ جشنواره بین‌المللی مانند لوکارنو، بارسلونا و هامبورگ شرکت داشته است.

رشیدقامت در فیلم‌های سینمایی بلندی همچون «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین»، به‌عنوان بازیگر، «زمانی برای مستی اسب‌ها» به‌عنوان تدوین‌گر و بازیگر و «آوازهای سرزمین مادری‌ام» و فیلم سینمایی «یک کامیون غروب» به‌عنوان بازیگر حضور داشته است.

مستند بلند «در باغ‌های شیراز» و فیلم‌های کوتاه «چشم شیشه‌ای»، «قرعه فال»، «چشمان پریشان»، «در آستانه» و «هر اتاقی مرکز جهان است» از دیگر آثار این هنرمند هستند. وی همچنین تدوین‌ فیلم‌های کوتاه «دایره»، «قاب سبز»، «رنگین‌کمان»، «سمفونی مرگ»، «سکوت آینه‌ها»، «فصل بی‌تو»، «روز برمی‌آید» و «مترسک» را در کارنامه خود دارد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۶ در محل سالن ناصری خانه هنرمندان برگزار می‌شود. ۲ فیلم کوتاه این هنرمند به‌نام‌های «یک بعد از ظهر داغ» و «در آستانه» نیز در این مراسم به‌ نمایش در خواهد آمد.