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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۴

یادبود حسن رشیدقامت فیلمساز فقید در خانه هنرمندان

یادبود حسن رشیدقامت فیلمساز فقید در خانه هنرمندان

انجمن سینمای جوانان ایران آیین یادبود هنرمند فقید حسن رشیدقامت را در خانه هنرمندان برگزار می‌کند.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سه‌شنبه ۲۱ آذر مراسم گرامیداشت هنرمند فقید حسن رشیدقامت از فیلمسازان و اعضای قدیمی انجمن سینمای جوانان و کارگردان و بازیگر سینما، توسط فیلمسازان عرصه فیلم کوتاه و بلند در خانه هنرمندان برگزار می شود.

حسن رشیدقامت زاده ۱۳۴۹ شیراز بود. وی فعالیت هنری خود را از تئاتر مدرسه آغاز کرد و در سال ۱۳۶۵ به انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شیراز پیوست. این هنرمند فقید در سال‌های فعالیت خود در انجمن، فیلم‌های کوتاه متعددی ساخت از جمله ۴ فیلم کوتاه ۸ میلیمتری همچون «سینما چیه»، «آرزو» و ... که جوایز متعددی کسب کردند. فیلم کوتاه ۱۶ میلیمتری «چشم‌های پریشان» و فیلم کوتاه ۳۵ میلیمتری «یک بعدازظهر داغ» که در بیش از ۲۰ جشنواره بین‌المللی مانند لوکارنو، بارسلونا و هامبورگ شرکت داشته است.

رشیدقامت در فیلم‌های سینمایی بلندی همچون «چند کیلو خرما برای مراسم تدفین»، به‌عنوان بازیگر، «زمانی برای مستی اسب‌ها» به‌عنوان تدوین‌گر و بازیگر و «آوازهای سرزمین مادری‌ام» و فیلم سینمایی «یک کامیون غروب» به‌عنوان بازیگر حضور داشته است.

مستند بلند «در باغ‌های شیراز» و فیلم‌های کوتاه «چشم شیشه‌ای»، «قرعه فال»، «چشمان پریشان»، «در آستانه» و «هر اتاقی مرکز جهان است» از دیگر آثار این هنرمند هستند. وی همچنین تدوین‌ فیلم‌های کوتاه «دایره»، «قاب سبز»، «رنگین‌کمان»، «سمفونی مرگ»، «سکوت آینه‌ها»، «فصل بی‌تو»، «روز برمی‌آید» و «مترسک» را در کارنامه خود دارد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ساعت ۱۶ در محل سالن ناصری خانه هنرمندان برگزار می‌شود. ۲ فیلم کوتاه این هنرمند به‌نام‌های «یک بعد از ظهر داغ» و «در آستانه» نیز در این مراسم به‌ نمایش در خواهد آمد.

کد مطلب 4163978
آروین موذن زاده

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