به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نادری کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای ایران در پی درگذشت حسن رشیدقامت فیلمساز سینمای کوتاه دل‌نوشته ای را منتشر کرد.

در متن این دل‌نوشته آمده است: «حسن جان تسلیت به که بگویم و از کجای این مصیبت حرف بزنم؛ فقدان تو یعنی پایان تلخی بر یک سینماگر آوانگارد عاشق سینما و آغاز زندگی با خاطرات. تو در یاد همه آنها که با لهجه شیرینت درباره فلسفه و سینما و ادبیات و موسیقی برایشان حرف زده بودی، می مانی.

امیدوارم فقدان تو آغاز راهی برای توجه به نجیب ترین و شریف ترین سینماگران و هنرمندان سرزمین مان باشد. آنها که در شرایط سخت و میان ارقام و نرخ های بی نهایت اقتصادی، نجیبانه به انتظار اصلاح امور روز را به شب و شب را آیا به صبح برسانند یا نه.»

حسن رشیدقامت از فلیمسازان عرصه فیلم کوتاه و عضو قدیمی انجمن فیلم کوتاه بر اثر سانحه ای درگذشت و در شهر شیراز به خاک سپرده شد.