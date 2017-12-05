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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۰

مهدی نادری برای زنده‌یاد حسن رشیدقامت نوشت

مهدی نادری برای زنده‌یاد حسن رشیدقامت نوشت

مهدی نادری در پی درگذشت حسن رشیدقامت فیلمساز جوان دل‌نوشته ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نادری کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای ایران در پی درگذشت حسن رشیدقامت فیلمساز سینمای کوتاه دل‌نوشته ای را منتشر کرد.

در متن این دل‌نوشته آمده است: «حسن جان تسلیت به که بگویم و از کجای این مصیبت حرف بزنم؛ فقدان تو یعنی پایان تلخی بر یک سینماگر آوانگارد عاشق سینما و آغاز زندگی با خاطرات. تو در یاد همه آنها که با لهجه شیرینت درباره فلسفه و سینما و ادبیات و موسیقی برایشان حرف زده بودی، می مانی.

امیدوارم فقدان تو آغاز راهی برای توجه به نجیب ترین و شریف ترین سینماگران و هنرمندان سرزمین مان باشد. آنها که در شرایط سخت و میان ارقام و نرخ های بی نهایت اقتصادی، نجیبانه به انتظار اصلاح امور روز را به شب و شب را آیا به صبح برسانند یا نه.»

حسن رشیدقامت از فلیمسازان عرصه فیلم کوتاه و عضو قدیمی انجمن فیلم کوتاه بر اثر سانحه ای درگذشت و در شهر شیراز به خاک سپرده شد.

کد مطلب 4163510

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