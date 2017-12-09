جشنواره فیلم فجر درخواستی برای همکاری با انجمن منتقدان نداشته است

جعفر گودرزی عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این انجمن با سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در قالب برپایی نشست های نقد و بررسی فیلم ها همکاری می کند، گفت: تا این لحظه دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر هیچ صحبتی برای همکاری بین جشنواره و انجمن منتقدان سینمای ایران نداشته است.

وی تاکید کرد: برای مشخص شدن همکاری انجمن با جشنواره لازم است طی روال دوره های قبل پیش از برگزاری جشنواره جلسه ای میان انجمن و دبیرخانه جشنواره برگزار و درباره چگونگی همکاری صحبت شود که البته تا امروز اتفاقی نیفتاده است.