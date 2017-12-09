  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۶

جعفر گودرزی به مهر گفت:

جشنواره فیلم فجر درخواستی برای همکاری با انجمن منتقدان نداشته است

عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران اعلام کرد تا امروز هیچ صحبتی برای همکاری این انجمن با سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر نشده است.

جعفر گودرزی عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این انجمن با سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در قالب برپایی نشست های نقد و بررسی فیلم  ها همکاری می کند، گفت: تا این لحظه دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر هیچ صحبتی برای همکاری بین جشنواره و انجمن منتقدان سینمای ایران نداشته است.

وی تاکید کرد: برای مشخص شدن همکاری انجمن با جشنواره لازم است طی روال دوره های قبل پیش از برگزاری جشنواره جلسه ای میان انجمن و دبیرخانه جشنواره برگزار و درباره چگونگی همکاری صحبت شود که البته تا امروز اتفاقی نیفتاده است.

کد خبر 4164093

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها