به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی عصر سه‌شنبه در پایان مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و سیاه جامگان مشهد با تبریک پیروزی تیم پارس جنوبی جم، اظهار داشت: موقعیت‌های خوبی روی هر دو دروازه ایجاد شد و هر دو تیم موقعیت داشتند که تبدیل به گل نشد.

وی اضافه کرد: بچه‌های ما جوانمردانه را ارائه کردند کردند و به آنها خسته نباشید می‌گویم و امیدواریم روز به روز بهتر از قبل شویم و در نیم فصل دوم بهتر شویم.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد در مورد زمین خوردن پرتکرار بازیکنان در لحظات مختلف بازی گفت: صحنه خاصی در این زمینه نداشتیم و بازیکنان مصدوم می‌شدند و روی زمین می‌افتادند و عمدی در کار نبود.

وی از داور این مسابقه انتقاد کرد و افزود: داور تحت تاثر جو ورزشگاه قرار گرفت و پنالتی گرفت، پنالتی نبود.

عنایتی تصریح کرد: آمده بودیم تا بازی شرافتمندانه ای را برگزار کنیم و در این زمینه موفق بودیم ولی متاسفانه نتوانستیم نتیجه مورد نظر را بگیریم.

وی ادامه داد: برای جذب بازیکن در نیم‌فصل دوم برنامه داریم که به ما کمک کنند و بازیکن بی‌کیفیت و سیاهی لشکر جذب نمی‌کنیم و بازیکنان با کیفیت را جذب خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد افزود: میزبانی جم خیلی خوب بود از بدو ورود لحظات خوبی را در شهر جم داشتیم و خوشحالیم که چنین تیم‌های پرطرفداری مثل تیم پارس جم در لیگ برتر حضور دارند.

وی در مورد گروه ایران در جام جهانی هم گفت: گروه بسیار خوبی است و نباید ناامید شویم چراکه کار برای ما سخت‌تر می‌شود و باید با برنامه پیش برویم و به نتیجه مورد نظر دست یابیم.