نقاشی مونالیزا با دی ان ای بازسازی شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، محققان دانشگاه کل تک، کوچکترین نسخه از تابلوی مونالیزا، شاهکار لئوناردوداوینچی را در ابعاد ۰.۵ میکرومتر مربع ساخته اند. به عبارت دیگر این تصویر به اندازه یک باکتری ای کولای است.

آنها برای ساخت این تصویر از روشی به نام «اوریگامی دی ان ای» استفاده کردند که در آن رشته های دی ان ای دستکاری می شوند تا به شکل دلخواه تا شوند و در مکان مناسب قرار گیرند.

این درحالی است که دی ان ای برای کدگذاری اطلاعات ژنتیک موجودات زنده به کار می رود. اما یک بلوک ساختمان سازی شیمیایی ایده آل به حساب می آید.

درهمین راستا محققان کل تک نرم افزاری خلق کردند که با تکیه بر یک تصویر(مانند مونالیزا) آن را به بخش های کوچکتر تقسیم و توالی دی ان ای لازم برای ساخت این جزییات را تعیین می کند.

درمرحله بعد بخش های کوچک را باید در یک سازه کنار هم قرار داد تا تصویر نهایی بازسازی شود. برای این منظور هر بخش را مانند تکه های پازل کنار هم چیدند تا بخش های بزرگتی ایجاد شوند. سپس بخش های بزرگتر مختلف را کنار هم قرار داند تا پازل کامل شود.

از سوی دیگر هریک از بخش ها دارای لبه های یگانه است تا با بخش های خاص دیگر متصل شود و موقعیتی مشخص در این سازه داشته باشد. اما برای این منظور باید صدها لبه مشخص طراحی می شد که کاری مشکل و پرهزینه است.

برای این منظور آنها از یک رشته بلند دی ان ای و تعداد زیادی رشته های کوتاهتر به زنجیره استفاده کردند. این موارد برای اتصال بخش های مختلف به رشته بلند طراحی شده بود.

هنگامیکه زنجیره های کوتاه و بلند در یک لوله آزمایشگاهی ترکیب شدند، زنجیره ها بخش های مختلف رشته های بلند دی ان ای را به سمت خود جذب کردند و به این ترتیب به شکل مورد نظر تا شدند.

از سوی دیگر یک بوم از دی ان ای ترکیب شد تا جزییات اریگامی کوچکتر روی آن قرار گیرند.