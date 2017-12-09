ملت ایران آمریکا را اولین عامل نا امن کننده منطقه و جهان می داند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمود نصرالهی طی سخنانی در خصوص اقدام رییس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: تصمیم شیطانی و نابخردانه آمریکای جنایت کار در حمایت بی چون و چرا از جنایت وحشیانه و ضد حقوق بشر رژیم سفاک صهیونیستی در انتقال سفارت خود از تل آویو به بیت المقدس و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم مجهول صهیونیستی صفحه جدید از حلقه های رذیلانه جنایت و صحنه جدید از خباثت و جنایت آمریکا در مقابل چشمان مردم جهان به نمایش در آورده است.

نصرالهی افزود: ملت و دولت های مسلمان جهان به ویژه جهان اسلام و ملت های سلحشور اسلامی با الگو گیری از ایستاده گی و مقاومت پیامبر در برابر قدرت های شیطانی بر علیه این حرکت خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه ما ملت ایران آمریکا را دشمن شماره یک و عامل نا امن کننده منطقه و جهان می دانیم گفت: ملت ایران همواره خشم خود را از این سیاست های خصمانه اعلام می کنند، همانطورکه امام فرمودند، امروز مسئله فلسطن در راس وظایف اسلام است و همه وظیفه دارند در این مسیر گام بردارند.

رییس ستاد نماز جمعه گلستان اظهار داشت: ما اعلام می داریم سرزمین فلسطین بزرگ تر از آن است که ترامپ بتواند با این گونه تصمیمات تاریخ آن را تغییر دهد و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغال گر به هیچ وجه اعتبار قانونی نداشته و قدس تا ابد پایتخت فلسطین خواهد ماند .

وی با اشاره به اینکه ما با الهام از الگوهای اسلام و رهنمودهای رهبری همچنان از مستضعفین و مظلومین جهان خاصه مردم فلسطین در برابر جنایت سفاکانه اشغالگران قدس دفع خواهیم کرد گفت: ملت بزرگ و شجاع ایران این تصمیم نا بخردانه ترامپ و رژیم صهیونیستی را محکوم می کنند و این اقدام را به نوعی اعلام جنگ با فلسطین و دنیای اسلام می داند و باید بدانند که کشورهای اسلامی در مقابل این زیاده خواهی می ایستند و از فلسطین دفاع می کنند و طبق ندای امام که فرمودند؛ هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید را فریاد می زنند.