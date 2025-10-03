علیخانی: امروز مردم جهان در حمایت از فلسطین به پا خواستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود علیخانیدر خیزش سراسری فریاد فلسطین که شامگاه جمعه در مصلی این شهر برگزار شد، تأکید کرد که جنگ ما جنگ تمدنی است و کشورهای اسلامی به رسمیت شناختن فلسطین پایبندند و محو رژیم صهیونیستی حتمی است.

وی با اشاره به پایداری و مقاومت مردم فلسطین و کشورهای اسلامی گفت: کشورهای اسلامی به رسمیت شناختن فلسطین کوتاه نمی‌آیند و هدف نهایی آن‌ها محو کامل رژیم اشغالگر اسرائیل است.

حجت الاسلام علیخانی با بیان اینکه مهم‌ترین حادثه جمعی تاریخ بمباران هیروشیما و ناکازاکی نیست بلکه گرسنه و تشنه نگه داشتن مردم مظلوم فلسطین جنایتی بزرگ‌تر است افزود: درود و سلام خدا بر شهیدان هفته اکتبر که فرمودند اگر فشار افزایش یابد حادثه‌ای شبیه کربلا رخ خواهد داد؛ الگویی که امام حسین علیه‌السلام برای همه ما است.

امام جمعه رامسر با تأکید بر اهمیت دعا و استغاثه به عنوان مهم‌ترین سلاح مردم مظلوم غزه و همه مستضعفان جهان گفت: حضرت محمد هم‌زمان فرمودند کسانی که می‌توانند کمک نظامی و مالی کنند و آن‌هایی که نمی‌توانند از همه مردم جهان می‌خواهند در شهرها و میادین خود جمع شوند و با شعارهای حمایت از فلسطین صدای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برسانند.

وی در ادامه با اشاره به عملیات طوفان الاقصی و تأثیر آن بر روند سیاسی منطقه اظهار داشت: اگر این عملیات انجام نمی‌شد، کمتر از یک هفته عربستان سعودی قرار بود میثاق ابراهیم (طرح آبراهام) را امضا کند که باعث تثبیت روابط کشورهای عربی با اسرائیل می‌شد اما اکنون چهره واقعی صهیونیست‌ها برای مردم دنیا آشکار و منفورتر شده است.

حجت‌الاسلام علیخانی افزود: هرچند در این راه شهدای زیادی از جمله سرداران بزرگ، دانشمندان، مردان، زنان و کودکان را از دست دادیم، اما پیروزی مردم فلسطین و بیداری جهانیان نتیجه‌ای ارزشمند و تاریخی است.

وی در پایان تأکید کرد: جنگ ما جنگ تمدنی است و امید به پیروزی همیشه در دل‌ها زنده است. امروز مردم جهان در حمایت از فلسطین به پا خواسته‌اند و این نشان‌دهنده آغاز یک حرکت جهانی برای عدالت و آزادی است.