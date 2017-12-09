تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر ۴۸ درصد افزایش یافت

صغری اشرف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در زمینه تولید میگوی پرورشی است و بیش از ۶۵ درصد میگوی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۹ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شده بود، خاطرنشان کرد: امسال میزان تولید میگوی پرورشی استان چهار هزار و ۴۰۰ تن افزایش یافت و به ۱۳ هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر از تولید و پرورش میگو در چهار هزار و ۴۱۲ هکتار در ۱۰ منطقه ساحلی استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: ۸۰ درصد میگوی پرورشی استان پس از فرآوری و بسته‌بندی صادر می‌شود.

وی مهمترین کشورهای مقصد محصولات میگوی استان بوشهر را اسپانیا، چین، دبی و قطر عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه پرورش میگو در استان بوشهر صورت گرفته است.

اشرف تصریح کرد: توسعه سایت‌های پرورش میگو در سطح استان بوشهر به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار است که نقش مهمی در افزایش تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی خواهد داشت.