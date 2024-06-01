گزارش AFC از گروه تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دور دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ و جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان برگزار می‌شود تا تکلیف تیم‌های صعود کرده مشخص شود. این در شرایطی است که چندین تیم صعودشان را به دور سوم مسابقات قطعی کرده و تیم‌های زیادی برای کسب جایگاهشان نیاز به نتایج مطلوب در دو روز پایانی دارند.

گروه E

ایران و ازبکستان در دیدارهای باقی مانده برای صدرنشینی رقابت می‌کنند چون هر دو تیم صعودشان را به دور بعد قطعی کرده است. هر دو ۱۰ امتیازی هستند و ایران با تفاضل گل بهتر در صدر قرار دارند. از این گروه ترکمنستان و هنگ‌کنگ حذف شده‌اند.

ایران ابتدا در دیداری خارج از خانه مقابل هنگ‌کنگ قرار خواهد گرفت؛ در حالی که ازبکستان میزبان ترکمنستان است و پیروزی برای هر دو تیم تقریباً امری بدیهی است. در ادامه در دیداری حساس، ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند.

هنگ‌کنگ - ایران

محل برگزاری: استادیوم مونگ‌کوک (هنگ‌کنگ)

شروع: ۲۰:۰۰ به وقت محلی

ازبکستان - ترکمنستان

محل برگزاری: ورزشگاه بنیادکار (تاشکند)

شروع: ۲۰:۳۰ به وقت محلی

۱۸ تیم صعودکننده به دور سوم از جمله ایران، در ۳ گروه ۶ تیمی قرار می‌گیرند و به صورت رفت‌وبرگشت دیدار خواهند کرد و در نهایت دو تیم اول هر گروه به صورت مستقیم راهی جام جهانی می‌شوند. (۶ تیم)

۶ تیم سوم و چهارم در دو گروه سه تیمی تقسیم می‌شوند. تیم‌ها یک بار در زمینی بی‌طرف به مصاف یکدیگر خواهند رفت. برندگان هر گروه جواز حضور در جام جهانی را کسب می‌کنند. (دو تیم) و تیم دوم هر گروه به دور پنجم راه پیدا می‌کنند.

یک تیم نیز نماینده آسیا در دیدار پلی‌آف بین قاره‌ای خواهد بود. به این ترتیب هشت و نیم سهمیه قاره آسیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ به این صورت مشخص خواهد شد.

ایران در دیدار پیش رو باید پنجشنبه ۱۷ خرداد به مصاف هنگ‌کنگ برود و در ادامه سه‌شنبه ۲۲ خرداد با ازبکستان دیدار خواهد داشت.