به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری بعد از جلسه هم اندیشی باشگاه ها با فدراسیون فوتبال برای بازی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم های عربستانی، گفت: حرف حساب ما این است؛ سال گذشته از بازی در کشور بی طرف ضرر کردیم؛ هم از نظر مالی و هم از نظر معنوی. هواداران ما هم ناراضی هستند. آنها می خواهند بازی های تیمشان را ببینند.

وی افزود: تیمهای ما سال گذشته بی جهت بیرون رفتند و خسته شدند. این یکی از دلایل نتایج بد ما در آسیا بود. عربستانی ها مشکلی نداشتند و راحت رفتند و آمدند چون به عمان نزدیک بودند. امسال اجازه نمی دهیم حق ما پایمال شود. فدراسیون تمام تلاشش را داشته باشد و از کنفدراسیون آسیا بخواهد قوانین رعایت شود.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: AFC اگر قوانین را رعایت نکند، نمی تواند این موضوع را دیگر جمع کند. ممکن است اتفاقات جدیدی رخ بدهد و بین کشورها اختلاف ایجاد شود. نباید سیاست وارد ورزش شود. ما با آمریکا مشکل سیاسی داریم ولی ورزشکاران آنها به ایران آمده اند. پس ایران امن است. بحث عربستانی ها، بهانه است. فدراسیون مصمم است حق و حقوق ما را بگیرد. اگر AFC زیر بار نرفت تصمیم دیگری می گیریم.

افتخاری در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا قبول دارید عربستانی ها لابی قویتری دارند؟ گفت: خیر، قبول ندارم. دور قبل لیگ قهرمانان آسیا، اولین دوره ما بود که با این شرایط بازی می کردیم! شرایط با الان که هوشیار شده ایم، فرق دارد. الان نباید زیر بار زور برویم. نظرم این است بر خلاف آنچه که آنها می گویند، ما نفوذمان در دنیا بیشتر از عربستانی هاست. مردم ما را مردم کشورهای دیگر دوست دارند و ما را بیشتر قبول دارند. اگر غیر از این بود، در جلسه کنفدراسیون آسیا به لغو مصوبه بازی در کشور بی طرف، رای نمی دادند. قبول کرده اند حرفی که آنها می زنند سیاسی است.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه تصریح کرد: امیدواری ما برای بازی با تیم های عربستانی در تهران کم نیست اما نباید دست روی دست بگذاریم و منتظر باشیم آنها در AFC کارهایی را خلاف مصالح فوتبال ایران انجام دهند. حتی در این جلسه مطرح کردیم که به دادگاه بین المللی ورزش شکایت شود. به نظرم اگر عربستانی ها، هزینه های فصل قبل را پرداخت می کردند امسال با چنین مشکلی روبرو نمی شدیم.

افتخاری درباره حضور حسن بیت سعید، مهدی رحمتی و یعقوب کریمی در لیست خروجی استقلال اظهار کرد: قرار است آقای شفر امشب به من لیست خروجی استقلال را بدهد. البته در طول روزهای قبل و به طور شفاهی صحبت هایی راجع به این موضوع شده و نام بعضی از بازیکنان مطرح شده است، اما من به او گفتم باید کتبا اعلام کند تا از آنها دعوت کنیم به باشگاه بیایند و کارهای مربوط به جدایی و همچنین جذب بازیکنان جدید را انجام دهیم.

وی در ادامه راجع به تقویت کادر فنی استقلال با حضور یک مربی جامائیکایی بیان داشت: تلاش می کنیم از نیروهای وطنی استفاده کنیم. به هرحال موضوع تقویت تیم با توجه به اینکه قرار است در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنیم برایمان اهمیت دارد.

مدیرعامل باشگاه استقلال تهران درباره جذب مهاجم جامائیکایی و سفر وینفرد شفر به دبی برای مذاکره با این بازیکن اظهار داشت: در ابتدا باید بگوید فوروارد مد نظرمان جامائیکایی نیست. شفر که نباید با بازیکن مذاکره کند. او تنها می تواند بازیکنانی را که می خواهد معرفی کند و سپس باشگاه از طریق راه و چاه خود تصمیم گیری کند.

افتخاری درباره تسویه حساب مالی این باشگاه با علیرضا منصوریان گفت: او تا زمانی که در تیم حضور داشت پولش را گرفت. آنها استعفا دادند به همین خاطر تا روزی که فعالیت داشتند پول می گیرند. البته قرارداد برخی از اعضای کادر فنی قبلی رقم پایینی بود که تصمیم داریم درباره پرداخت به آنها جلسه ای بگذاریم.

وی درباره تامین بودجه باشگاه استقلال برای حفظ بازیکنانی نظیر داریوش شجاعیان عنوان کرد: فکر می کنم ظرف یک هفته آینده این اتفاق بیفتد و مشکلی در ماندن شجاعیان نیست.

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره دلایل لغو اردوی این تیم در دبی امارات تصریح کرد: در تیم مان بازیکن دانشجو و سرباز داریم، برخی هم مشکل مالیاتی دارند برای آنکه مجوز خروج از کشور برای آنها بگیریم نیاز به زمان داشتیم. وقتی دیدیم این اتفاق در بازه زمانی کوتاه مدت امکانپذیر نیست به شفر اعلام کردیم تا اردو در تهران برگزار شود.

افتخاری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا درجریان حضور مهدی رحمتی در سپاهان هستید؟ گفت: خیر من این موضوع را نشنیده ام.

وی همچنین درباره اینکه آیا رحمتی در لیست خروجی استقلال قرار دارد، گفت: خیر اینطور نیست.

مدیرعامل استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا یعقوب کریمی در لیست خروجی استقلال قرار دارد؟ تاکید کرد: شفر امشب لیست بازیکنان مازاد را به من می دهد و فردا اسامی را اعلام می کنیم.