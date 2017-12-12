ابداع زبان برنامه نویسی ویژه رایانه های کوانتومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرس تکنیکا، مایکروسافت یک شبیه ساز کوانتومی نیز طراحی کرده که برنامه نویسان و توسعه دهندگان می توانند از آن برای آزمایش و رفع عیب الگوریتم های کوانتومی بهره بگیرند.

مایکروسافت اولین بار در شهریور ماه گذشته از طراحی این زبان برنامه نویسی و شبیه ساز آن خبر داده بود. این زبان برنامه نویسی از نظر اصول اولیه یعنی کارکردها، متغیرها، شاخه ها و غیره تفاوتی با دیگر زبان های برنامه نویسی ندارد و تنها با مقتضیات پردازش کوانتومی هماهنگ و سازگار شده است.

با توجه به تعداد بسیار اندک رایانه های کوانتومی در جهان امروز، شبیه ساز کوانتومی مایکروسافت می تواند برای اجرای برنامه های نوشته شده با این زبان به کار گرفته شود. این شبیه ساز از برنامه های حداکثر ۳۲ کوانتوم بیتی با استفاده از حدود ۳۲ گیگابایت رم پشتیبانی می کند. نسخه کلود یا Azure این شبیه ساز نیز از برنامه های حداکثر ۴۰ کوانتومی بیتی پشتیبانی می کند.

رایانه های کوانتومی محدود به دو حالت خاموش و روشن یا صفر و یک نیستند و اختصاص مقادیر دیگری به آنها ممکن است. لذا از آنها می توان برای پردازش سریع و موازی حجم زیادی از اطلاعات استفاده کرد و به سرعت هایی دست یافت که با رایانه های فعلی در دسترس نیست.