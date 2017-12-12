سردار سیروس صابری جانشین فرمانده سپاه تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در محل سالن امام علی(ع) این سپاه برگزار شد.

سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه، سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله(ع)، سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم، سردار احمد ذوالقدر تودیع و سردار سیروس صابری به عنوان جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ منصوب شد.