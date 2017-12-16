افشاگری مارادونا در مورد «امباپه» و دلیل جذب نشدنش توسط رئال

به گزارش خبرگزاری مهر، دیه گو آرماندو مارادونا، ستاره اسبق آرژانتینی دنیای فوتبال در اظهار نظری درباره کیلیان امباپه و دلیل ملحق نشدن او به تیم فوتبال رئال مادرید مدعی شده که عملی نشدن این اتفاق به خاطر حضور رونالدو در رئال بوده است.

کیلیان امباپه، مهاجم نوجوان فصل گذشته موناکو در حالی که پیشنهادات زیادی از تیم‏های مطرح داشت در نهایت راهی پاری‎سن ژرمن شد و این در حالی است که رئال مادرید تا آخرین دقایق بازار نقل و انتقالاتی شانس جذب این بازیکن را داشت و در نهایت عقب نشینی کرد.

مارادونا در گفتگو با آس در این باره گفت: از نظر من امباپه انقلاب فوتبال است. به نظرم این توانایی را دارد که خیلی از بازیکنان را پشت سر بگذارد. چرا رئال مادرید او را به خدمت نگرفت؟ من در گفتگویی که با فلورنتینو پرس، مدیر رئال داشتم، توصیه کردم که حتما او را جذب کنند. وقتی همدیگر را در مراسم فیفا دیدم این توصیه را به او کردم. او هم گفت همانطور که می‎‌دانی من کریستیانو رونالدو را دارم.

در واقع مارادونا معتقد است رئال امباپه را جذب نکرد چون کریس رونالدو را در اختیار داشته است.