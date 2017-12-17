به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های رژیم سعودی به ارتکاب جنایت های هولناک خود علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، جنگنده های سعودی یک مراسم عروسی در شهر مأرب را هدف حملات گسترده خود قرار دادند.

به دنبال این حملات گسترده دستکم ۱۰ زن یمنی به شهادت رسیده و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

این در حالی است که بامداد امروز نیز یک اتوبوس حامل غیرنظامیان یمنی در مأرب هدف حملات جنگنده های سعودی قرار گرفته بود.

از سوی دیگر، جنگنده های سعودی همچنین به بازار «حیس» در جنوب استان الحدیده یورش بردند. به دنبال این حمله ۳ نفر از جمله یک زن شهید و ۳ تَن دیگر زخمی شدند.

گفتنی است که رژیم سعودی نزدیک به ۳ سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز، هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.