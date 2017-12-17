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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

از آسمان ایران؛

ایستگاه بین المللی فضایی را امشب و فردا شب رصد کنید

ایستگاه بین المللی فضایی را امشب و فردا شب رصد کنید

کارشناس نجومی از امکان رصد ایستگاه بین المللی فضایی طی امشب و فردا شب در ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرانی ها امکان رصد ایستگاه بین‌المللی فضایی با چشم غیرمسلح را دارند.

در این راستا، علی آزادگان، کارشناس نجوم به خبرنگار مهر اظهار کرد: می توان گفت این اتفاق تقریبا هر شب امکان پذیر است اما علاوه بر شب گذشته امشب هم امکان رصد ایستگاه بین المللی فضایی وجود دارد.

وی افزود: ایستگاه فضایی بین المللی در ارتفاع حدود ۴۰۰ کیلومتری دور زمین می چرخد و روزی ۱۵ بار زمین را دور می زند.

آزادگان با بیان اینکه این اتفاق تقریبا هر شبانه روز رخ می دهد، گفت: اما گاهی در روز اتفاق میافتد که امکان رصد وجود ندارد؛ گاهی به دلیل وضعیت قرارگیری ایستگاه نسبت به خورشید که بازتاب نور ضعیفتر است امکان رصد آن وجود ندارد.

این کارشناس نجوم ادامه داد: گاهی هم وضعیت قرار گیری آن شرایط رصد را برای ایرانی ها امکان پذیر می کند.

وی عنوان کرد: معمولا آلودگی نوری که وجود دارد در عدم رصد ایستگاه فضایی بی تاثیر نیست.

آزادگان خاطر نشان کرد: امشب ساعت ۱۸:۵۱ و فردا شب ساعت ۱۷:۵۹ امکان رصد ایستگاه فضایی وجود دارد.

کد مطلب 4174248

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