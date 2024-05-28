به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، به دنبال لغو وتو رئیس جمهور گرجستان در خصوص قانون عوامل خارجی از سوی پارلمان این کشور، اتحادیه اروپا در اقدامی مداخله جویانه در امور داخلی این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عمیقا متاسف ایم که پارلمان گرجستان تصمیم گرفت حق وتو رئیس جمهور در مورد قانون شفافیت نفوذ خارجی را نادیده بگیرد.

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده است که قانون تصویب شده توسط پارلمان گرجستان در تضاد با اصول و ارزش های اصلی اتحادیه اروپا است. تصویب آن منجر به عقب نشینی در حداقل ۳ مرحله از ۹ مرحله ای است که در توصیه کمیسیون برای وضعیت نامزد مورد تایید سران اتحادیه اروپا ارائه شده است و تأثیر منفی بر (روند عضویت) گرجستان خواهد داشت.

این بیانیه اضافه می کند: ما از مقامات گرجستان می خواهیم که این روند را لغو کرده و با قدرت به مسیر اتحادیه اروپا بازگردند. هنوز زمان برای تغییر پویایی وجود دارد. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در حال بررسی همه گزینه ها برای واکنش به این تحولات هستند.

گفتنی است که پارلمان گرجستان امروز سه شنبه با اکثریت آرا وتوی رئیس جمهور این کشور در مورد قانون عوامل خارجی را لغو کرد.

نتایج رای گیری نشان می دهد که پارلمان گرجستان پس از غلبه بر حق وتو از نسخه اصلی قانون در مورد عوامل خارجی حمایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این قانون از روز بعد پس از انتشار در وب سایت قوه مقننه گرجستان لازم الاجرا خواهد شد.

سپس قانون باید به امضای رئیس جمهور سالومه زورابیشویلی برسد و در صورت امتناع، این قانون به امضای رئیس پارلمان خواهد رسید. پیش از این، سالومه زاروبیشویلی این لایحه را وتو کرده بود.

دفتر ریاست جمهوری گرجستان شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری از وتو لایحه «عوامل خارجی» از سوی وی خبر داد.

«سالومه زورابیشویلی» رئیس‌جمهور گرجستان در بیانیه ای در این خصوص گفته بود که لایحه مربوط به«عوامل خارجی» را که توسط پارلمان تصویب شده بود، وتو کرده است.