منابع صهیونیستی: حوادث سختی برای ارتش در رفح رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، منابع رسانهای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که ۲ حادثه امنیتی سخت برای نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه رخ داده است.
این منابع اعلام کردند که حوادث امنیتی مذکور، در رفح واقع در جنوب نوار غزه برای نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به وقوع پیوسته است.
بر اساس اعلام رسانههای رژیم صهیونیستی پس از ورود نظامیان صهیونیست به ساختمانی در رفح، یک بمب در این ساختمان منفجرشده است.
این رسانهها اذعان کردند که در نتیجه انفجار این بمب ۳ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیده و ۴ نظامی صهیونیست دیگر نیز به شدت زخمی شدهاند.
برخی منابع نیز از هلاکت و زخمیشدن نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در پی انفجار خانهای بمبگذاریشده در نوار غزه خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده، بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی شماری از نظامیان صهیونیستِ آسیبدیده را از نوار غزه به بیمارستان «سوروکا» در بئر السبع واقع در سرزمینهای اشغالی منتقل کردهاند.
رئیس شهرداری شهرک اشغالی «اللد» واقع در شمال سرزمینهای اشغالی نیز اعلام کرد که یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که در این منطقه اشغالی اقامت دارد در نبردهای امروز نوار غزه میان نظامیان صهیونیست و مبارزان مقاومت فلسطین به هلاکت رسیده است.
گفتنی است این دست آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح میشود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمیشده به دست مبارزان مقاومت در نوار غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهانداشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست بگریزد و روی شکستهای خود سرپوش بگذارد.
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