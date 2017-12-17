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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

یک مقام مسئول اعلام کرد؛

کاهش قیمت گوشت گوسفند در بازار/قیمت به ۴۰هزارتومان رسید

کاهش قیمت گوشت گوسفند در بازار/قیمت به ۴۰هزارتومان رسید

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش قیمت گوشت و عرضه آن تا ۴۰ هزار تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،  علی اصغر ملکی با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوسفند در مدت مشابه سال گذشته ۴۵ هزار تومان بوده است افزود: افزایش قیمت کله پاچه و جگر و ادامه توزیع گوشت گوسفند وارداتی سبب کاهش قیمت گوشت گوسفند شده است.

وی قیمت گوشت گوسفند را در کشتارگاه ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان دانست و گفت: هم اکنون مصرف گوشت گوسفند در بازار ۵۰ درصد از دام داخلی و ۵۰ درصد از گوشت وارداتی است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کمبود دام داخلی ادامه داد: واردات به موقع گوشت گوسفند مانع در افزایش بی رویه قیمت گوشت در بازار شد.

ملکی با اشاره به خشکسالی چند ساله کشور گفت: دولت باید برای تامین خوراک دام در سال های آینده تدابیری در نظر بگیرد که در این بخش با مشکل مواجه نشویم.

کد مطلب 4174607

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