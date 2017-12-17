کاهش قیمت گوشت گوسفند در بازار/قیمت به ۴۰هزارتومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اصغر ملکی با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوسفند در مدت مشابه سال گذشته ۴۵ هزار تومان بوده است افزود: افزایش قیمت کله پاچه و جگر و ادامه توزیع گوشت گوسفند وارداتی سبب کاهش قیمت گوشت گوسفند شده است.

وی قیمت گوشت گوسفند را در کشتارگاه ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان دانست و گفت: هم اکنون مصرف گوشت گوسفند در بازار ۵۰ درصد از دام داخلی و ۵۰ درصد از گوشت وارداتی است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به کمبود دام داخلی ادامه داد: واردات به موقع گوشت گوسفند مانع در افزایش بی رویه قیمت گوشت در بازار شد.

ملکی با اشاره به خشکسالی چند ساله کشور گفت: دولت باید برای تامین خوراک دام در سال های آینده تدابیری در نظر بگیرد که در این بخش با مشکل مواجه نشویم.