نظارت بر کالاهای صادراتی استان یزد بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی در کارگروه توسعه صادرات استان یزد با اشاره به صادرات محصولات درجه چندم تولیدی استان در قالب و بسته بندی محصولات درجه یک و با کیفیت اظهار داشت: این اعتبار صادرات کشور در بازارهای صادراتی را زیر سئوال می برد.
وی با بیان اینکه نظارت بر کالاهای تولید شده را بیشتر می کنیم، افزود: متاسفانه ضایعات واحدهای تولیدی از برخی مجاری و از سوی افراد سودجو به کشورهای هدف صادراتی صادر می شود.
فرماندار شهرستان میبد هم در این نشست خواستار احداث و ساخت پایانه ویژه صادرات کاشی و سرامیک استان یزد در میبد شد.
حسین فلاح با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد کاشی کشور در یزد تولید می شود، افزود: این امر احداث چنین پایانه ای در استان را بسیار ضروری ساخته است.
وی تصریح کرد: هماهنگی و نامهنگاری های لازم با سازمان توسعه تجارت کشور انجام شده و ساخت آن در دستور کار قرارگرفته است.
فرماندار میبد از تخصیص زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار برای احداث این پروژه خبر داد و بیان کرد: این زمین در مجاورت ایستگاه راه آهن شهرستان میبد قرار دارد که این موضوع برای صادرات محصولات استان یزد بسیار تعیین کننده است.
وی عنوان کرد: لازم است برای به نتیجه رسیدن این طرح بخش خصوصی نیز به شیوه ای مطلوب در این زمینه وارد شود و با برون سپاری بتوانیم ضمن کاهش هزینه های دولتی عملکرد بهتری در این مورد داشته باشیم.
به گزارش مهر، در پایان این نشست احداث پایانه صادراتی کاشی و سرامیک در شهرستان میبد مصوب شد.
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