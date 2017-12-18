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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۰

امکان ویرایش از ۳۰ بهمن؛

اصلاحات دفترچه ثبت نام کنکور ارشد منتشر شد

اصلاحات دفترچه ثبت نام کنکور ارشد منتشر شد

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اطلاعیه‌های ۱۲ و ۲۲ آذرماه سازمان سنجش و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، اصلاحاتی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام انجام شد.

با توجه به این اصلاحات و به منظور فراهم کردن تسهیلات برای آن دسته از داوطلبانی که در زمان مقرر (از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ آذرماه ۹۶) در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان از روز دوشنبه ۳۰ بهمن تا روز پنجشنبه ۳ اسفند ۹۶ بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

تمامی متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصلاحات اعلام شده، نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که در بازه زمانی روز دوشنبه ۳۰ بهمن تا روز پنجشنبه ۳ اسفند ۹۶ این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷

ردیف کد رشته عنوان رشته امتحانی عنوان رشته مورد و یا موارد اصلاحی
۱ ۱۱۰۵ علوم‌اقتصادی ۱) علوم‌اقتصادی

گرایش‌های زیر با کد ضریب (۱) اضافه شده است:

۱۱) اقتصاد مالی اسلامی

۱۲) اقتصاد آموزش
۲ ۱۱۰۵ علوم‌اقتصادی ۲) اقتصاد نفت و گاز

گرایش‌های زیر با کد ضریب (۱) اضافه شده است:

۱) تجارت نفت و گاز

۲) نهادها و سیاست‌های بین‌الملل در نفت و گاز

۳) حقوق تجاری و قراردادهای بین‌اللملی نفت و گاز

۴) مدیریت مالی نفت و گاز
۳ ۱۱۰۸ مجموعه علوم اجتماعی ۱۵) مطالعات اوقات فراغت

گرایش‌های زیر با کد ضریب (۷) اضافه شده است:

۱- مدیریت

۲- برنامه ریزی فضایی

۳- فرهنگ و تمدن
۴ ۱۱۰۸ مجموعه علوم اجتماعی ۸) مدیریت خدمات اجتماعی این رشته از مجموعه علوم اجتماعی حذف و پذیرش دانشجو برای رشته مدیریت خدمات اجتماعی از رشته‌امتحانی مددکاری اجتماعی‌(کد ۱۱۳۹) انجام می‌پذیرد.
۵ ۱۱۳۰ مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ۶) تربیت مربی علوم سیاسی

کد ضریب این رشته (۱) است.

*پذیرش دانشجو در رشته «تربیت مربی علوم سیاسی» منحصراً برای مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی قم (وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) صورت خواهد گرفت.
۶ ۱۱۳۸ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ۴) تبلیغ و ارتباطات فرهنگی عنوان رشته به ارتباطات اجتماعی با گرایش تبلیغات فرهنگی تغییر کرده است.
۷ ۱۱۴۲ مجموعه مدیریت ۲) مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه به مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی تغییر کرده است.
۸ ۱۱۴۲ مجموعه مدیریت ۱۰) مالی گرایش مستغلات حذف شده است.
۹ ۱۱۴۸ مجموعه مدیریت کسب وکار و امور شهری ۱) مدیریت کسب و کار

گرایش زیر با کد ضریب (۱) اضافه شده است.

۸) انرژی
۱۰ ۱۲۵۱ مجموعه مهندسی برق ۱۲) مهندسی نانوفناوری گرایش نانوالکترومکانیک به سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیک تغییر یافته است.
۱۱ ۱۲۵۷ مجموعه مهندسی شیمی ۱) مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی حذف شده است.
کد مطلب 4175266

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