اصلاحات دفترچه ثبت نام کنکور ارشد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اطلاعیه‌های ۱۲ و ۲۲ آذرماه سازمان سنجش و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۷ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، اصلاحاتی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام انجام شد.

با توجه به این اصلاحات و به منظور فراهم کردن تسهیلات برای آن دسته از داوطلبانی که در زمان مقرر (از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ آذرماه ۹۶) در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان از روز دوشنبه ۳۰ بهمن تا روز پنجشنبه ۳ اسفند ۹۶ بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

تمامی متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصلاحات اعلام شده، نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که در بازه زمانی روز دوشنبه ۳۰ بهمن تا روز پنجشنبه ۳ اسفند ۹۶ این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷