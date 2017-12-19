مقاوم سازی بیش از ۶۰ درصدمنازل فرسوده روستایی در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان در جلسه ساماندهی و مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری و روستایی که باحضور مدیر کل بنیاد مسکن فارس، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جهرم و تنی چند از روسای ادارات و دستگاه های ذی ربط برگزار شد، اظهار داشت: بافت های فرسوده جهرم بسیار آسیب پذیر و غیرمقام هستند از این رو باید در جهت ایمن سازی و مقاوم سازی آنها تلاش کرد.

وی افزود: حدود ۶ ناحیه مختلف در شهر جهرم دارای بافت فرسوده است که خدمات رسانی و امداد رسانی به این نواحی با مشکلات عدیده ای روبروست.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم با اشاره به مقاوم سازی بیش از ۶۰ درصد از بافت های فرسوده روستایی در شهرستان با استفاده از تسهیلات پرداختی توسط دولت، تصریح کرد: در این راستا حدود ۴۴ میلیارد تومان تسهیلات مقاوم سازی برای شهرستان جهرم درنظر گرفته شده که لازم است این فرصت را غنیمت شمرد و از این مهم بیشترین استفاده را برد.

وی ادامه داد: این تسهیلات در قالب وام های ۳۰ میلیون تومانی با بهره ۵درصد و بلاعوض ۶ میلیون تومانی برای شهر ها و وام های ۲۰ میلیون تومانی با بهره ۴ درصد و بلاعوض ۵ میلیون تومانی برای روستاها است.

صحرائیان تشکیل کارگروه تخصصی بررسی بافت های فرسوده جهرم را در دستور کار جلسه قرار داد و تاکید کرد: می بایست این کارگروه که متشکل از شهردار، اعضای شورای شهر، روسای ادارات بنیاد مسکن و مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی، با محوریت معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان جهرم است، جلسات و بازدید های میدانی و مطالعاتی خود را از هفته آینده شروع کرده و به صورت مستمر گزارش عملکرد خود را ارسال کنند.

وی مقاوم سازی بافت های فرسوده شهری را ملزم دانست و افزود: به جهت پیشگیری از رخ دادن فاجعه های انسانی در اثر حادثه های غیر مترقبه و بحران های پیش بینی نشده، و مصون ماندن افراد از این بلایا، لازم است همه دستگاه های ذی ربط و با کمک مردم، در راستای مقاوم سازی بافت های فرسوده تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان جهرم درخصوص اعطای تسهیلات بافت های فرسوده به افراد بیان داشت: ادارات و دستگاه های مرتبط تا حد امکان از ظرفیت های قانونی برای تسریع در روند اعطای این تسهیلات، کمک کنند.