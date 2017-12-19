دولت ژاپن طرح توسعه سپر موشکی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، توکیو به صورت رسمی طرح استقرار سیستم های موشکی Aegis Ashore را با هدف «توسعه اساسی» سپر موشکی ژاپن تصویب کرد.

این اقدام با هدف توسعه توانایی های نظامی ژاپن در برابر حملات غافلگیرانه انجام شده است.

آمریکا در توسعه سیستم های سپر موشکی ژاپن با توکیو همکاری می کند.

در همین رابطه ژاپن در نظر دارد دو سیستم موشکی ساخت شرکت لاکهید مارتین را هر یک به ارزش ۸۸۸ میلیون دلار خریداری کند. وزارت دفاع این کشور نیز امیدوار است که بهره برداری از سیستم هایAegis Ashore را تا سال ۲۰۲۳ آغاز کند.

این سیستم ها با موشک های رهگیر SM-۳ Block ۲A مجهز خواهند شد.

آمریکا توانسته با بزرگ نمایی در خصوص فعالیت های موشکی کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی را متقاعد به خرید تجهیزات نظامی کند و اقدام جدید ژاپن نیز در همین راستا انجام می شود.