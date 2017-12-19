ترابیان: چرا توقع داریم میزبان جام جهانی فوتسال شویم؟

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره منتفی شدن میزبانی ایران در جام جهانی ۲۰۲۰ فوتسال، گفت: میزبانی هنوز لغو یا منتفی نشده است. فقط اعلام شده که تصمیم گیری درباره میزبان، به سال ۲۰۱۸ موکول شده است. شاید هنوز کشورهای کاندید، نتوانسته اند در بوته آزمایش قرار بگیرند و گزارشهایشان صد درصد کامل نبوده است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۲ هم شاهد بودیم که به خاطر دیر اعلام شدن میزبانی تایلند، این کشور نتوانست سالنهایش را آماده کند و مسابقات عملا در سالنهای درجه دو برگزار شد. نمی دانم چرا فیفا اینقدر در این بحث معطل می کند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال با اشاره به عدم حمایت ارگانها و سازمانها از میزبانی ایران در جام جهانی فوتسال، تصریح کرد: به جز وزارت ورزش که جلو آمد و امضاهای مختلفی را جمع کرد و همچنین فدراسیون فوتبال، هیچ ارگان دیگری جلو نیامد و اصلا ستادی هم تشکیل نشد. این یعنی اینکه فوتسال را ورزش مهم کشور محسوب نمی کنند. ژاپن از ۸ ماه قبل ستاد جام جهانی خود را با حضور نمایندگان ارگانهای مختلف از جمله گمرک، وزارت خارجه و غیره فعال کرد.

ترابیان یادآور شد: وقتی در کشورمان حتی به زیرساختها توجه نمی شود چرا توقع داریم که میزبان جام جهانی بشویم؟ برای برگزاری یک مسابقه با تیم های بزرگ، «کاسه چه کنم چه کنم» دست می گیریم. هیچ ذهنیت آماده ای برای میزبانی از تیم های بزرگ نداریم. متاسفم وقتی یک موردی پیش می آید که آبروی کشورمان وسط است، بعضی از ارگانها و واحدها مترصد این هستند که پول بگیرند.

وی ادامه داد: وقتی می خواهیم مسابقه ای را برگزار کنیم، با هر هیاتی که صحبت می کنیم اولین چیزی که می گویند این است که «هزینه ما را چه کسی می دهد؟» این موضوع کار را مشکل کرده است. شخصا عزمی برای میزبانی فوتسال برای این رویدادها نمی بینم.