به گزارش خبرگزاری مهر، از آخرین ال‎کلاسیکو، دیدار بین تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید ۴ ماه می‌‏گذرد و البته از آن زمان شرایط هر دو تیم تغییرات زیادی داشته است. نشریه مادریدی آس در مطلبی به چند نکته از تفاوت‎های دو تیم از آن بازی به بعد اشاره کرده است:

بارسلونا در آن بازی با سیستم ۲-۵-۳ به میدان رفت و با این سیستم بود که توانست بازی بهتری نسبت به بازی رفت انجام دهد. اما این روزها بارسلونا با سیستم دفاعی ۴ دفاعی بازی می‎کند.

رئال مادرید بعد از قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان در شرایطی به میدان رفت که نیمار از بارسا جدا شده بود. در آن بازی رئال در خانه به برد ۲ بر صفر رسید، اما می‏توانست گل‌های بیشتری بزند. بعد از آن بود که روند افت تیم آغاز شد و بعد از چندین نتیجه غیر قابل قبول دوباره نتیجه گرفتن‎های این تیم آغاز شد.

مارکو آسنسیو بازیکنی بود که در آن زمان نامش بر سر زبان‎ها افتاده بود و یکی از غول‎های رئال مادرید بود، اما حالا این بازیکن در واقع دوباره روی زمین بازگشته است. در آن زمان او درخششی داشت که انتظار می‏رفت به رکوردی فوق‎العاده دست پیدا کند. اما تا اینجا تنها ۴ گل در لالیگا زده است.

در آن زمان نیمار به تازگی از بارسا جدا شده بود و هواداران در شوک این موضوع بودند که تیمشان با جدایی نیمار افت خواهد کرد. اما گذر زمان ثابت کرد جدایی‎اش بی‏تاثیر بوده و قدرت بارسلونا افتی نکرد.

در آن زمان بنزما در برنابئو گل زد و یکی از مهره‎های مهم تیم بود اما این بار او شدیدا زیر فشار انتقادات است حتی صحبت از این است که آیا او باید در ترکیب اصلی تیم باشد یا نه.

نکته دیگر هم شکست‎ناپذیری بارسلونا است. بعد از آن ال‎کلاسیکو کمترکسی فکر می‎‏کرد بارسلونا چنین تیم قدرتمندی شود. این تیم از آن زمان هیچ شکستی نداشته است و در کنار منچسترسیتی و اتلتیکومادرید تنها تیم‌های شکست‎ناپذیر هستند.