به گزارش خبرگزاری مهر، از آخرین الکلاسیکو، دیدار بین تیمهای فوتبال بارسلونا و رئال مادرید ۴ ماه میگذرد و البته از آن زمان شرایط هر دو تیم تغییرات زیادی داشته است. نشریه مادریدی آس در مطلبی به چند نکته از تفاوتهای دو تیم از آن بازی به بعد اشاره کرده است:
بارسلونا در آن بازی با سیستم ۲-۵-۳ به میدان رفت و با این سیستم بود که توانست بازی بهتری نسبت به بازی رفت انجام دهد. اما این روزها بارسلونا با سیستم دفاعی ۴ دفاعی بازی میکند.
رئال مادرید بعد از قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان در شرایطی به میدان رفت که نیمار از بارسا جدا شده بود. در آن بازی رئال در خانه به برد ۲ بر صفر رسید، اما میتوانست گلهای بیشتری بزند. بعد از آن بود که روند افت تیم آغاز شد و بعد از چندین نتیجه غیر قابل قبول دوباره نتیجه گرفتنهای این تیم آغاز شد.
مارکو آسنسیو بازیکنی بود که در آن زمان نامش بر سر زبانها افتاده بود و یکی از غولهای رئال مادرید بود، اما حالا این بازیکن در واقع دوباره روی زمین بازگشته است. در آن زمان او درخششی داشت که انتظار میرفت به رکوردی فوقالعاده دست پیدا کند. اما تا اینجا تنها ۴ گل در لالیگا زده است.
در آن زمان نیمار به تازگی از بارسا جدا شده بود و هواداران در شوک این موضوع بودند که تیمشان با جدایی نیمار افت خواهد کرد. اما گذر زمان ثابت کرد جداییاش بیتاثیر بوده و قدرت بارسلونا افتی نکرد.
در آن زمان بنزما در برنابئو گل زد و یکی از مهرههای مهم تیم بود اما این بار او شدیدا زیر فشار انتقادات است حتی صحبت از این است که آیا او باید در ترکیب اصلی تیم باشد یا نه.
نکته دیگر هم شکستناپذیری بارسلونا است. بعد از آن الکلاسیکو کمترکسی فکر میکرد بارسلونا چنین تیم قدرتمندی شود. این تیم از آن زمان هیچ شکستی نداشته است و در کنار منچسترسیتی و اتلتیکومادرید تنها تیمهای شکستناپذیر هستند.
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