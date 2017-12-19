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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افزایش قیمت مرغ در آستانه شب یلدا/ نرخ به ۷۸۰۰ تومان رسید

افزایش قیمت مرغ در آستانه شب یلدا/ نرخ به ۷۸۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۷۸۰۰ تومان در آستانه شب یلدا خبر داد.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حدود ۳۵۰ تومانی قیمت هرکیلوگرم مرغ نسبت به هفته گذشته، اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم مرغ در آستانه شب یلدا به ۷۸۰۰ تومان رسیده است.

وی قیمت مرغ زنده را ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: همچنین قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۶۹۵۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی  ۷۱۰۰ تومان  است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر را ۶۸۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: نرخ هرکیلوگرم ران مرغ بی کمر  ۷۸۰۰ تومان، سینه با کتف ۱۳۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۴۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۶۰۰۰ تومان است.  

کد مطلب 4176845

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