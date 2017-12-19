افزایش قیمت مرغ در آستانه شب یلدا/ نرخ به ۷۸۰۰ تومان رسید

مهدی یوسف خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حدود ۳۵۰ تومانی قیمت هرکیلوگرم مرغ نسبت به هفته گذشته، اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم مرغ در آستانه شب یلدا به ۷۸۰۰ تومان رسیده است.

وی قیمت مرغ زنده را ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: همچنین قیمت مرغ آماده طبخ در عمده فروشی درب کشتارگاه ۶۹۵۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی ۷۱۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر را ۶۸۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: نرخ هرکیلوگرم ران مرغ بی کمر ۷۸۰۰ تومان، سینه با کتف ۱۳۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۴۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۶۰۰۰ تومان است.