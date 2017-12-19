افزایش مالیات در بودجه ۹۷ آخرین شلیک به پیکر تولید داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور اظهار داشت: پیروزی جبهه مقاومت و نابودی داعش با رشادت های شهدای مدافع حرم و شجاعت فرماندهان سلحشور این عرصه به ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی بار دیگر اوج قدرت جمهوری اسلامی را در جهان به نمایش گذاشت و اصول قدرت آمریکا در منطقه اسرائیل و آل صعود را هویدا کرد.

نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دو اقدام خصمانه و نابخردانه آمریکا در متهم کردن بی پایه ایران به دادن موشک به انصار الله یمن و همچنین اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل غاصب نشان از اوج دشمنی آمریکا با جهان اسلام و جمهوری اسلامی است و بازی خطرناکی است که پایان آن از عهده آمریکا خارج خواهد بود.

وی تاکید کرد: دراین زمینه از دستگاه دیپلماسی انتظار تحرک بیشتر راداریم، آمریکا و جهان بداند بیت المقدس پایتخت دائمی فلسطین خواهد ماند.

این نماینده مجلس در بخش دیگر نطق خود گفت: اما در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ ضمن تشکر از دولت به دلیل ارائه بودجه در موعد مقرر ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

ساداتی نژاد بیان داشت: بودجه سالانه باید برشی از برنامه ششم توسعه کشور باشد و لذا بودجه سال ۹۷ از این جهت باید در کمیسیون تلفیق و صحن مورد بررسی و انطباق قرار گیرد، اشتغال اصلی ترین چالش کشور است بنابراین بودجه سال ۹۷ باید در راستای حل این چالش اساسی طراحی شده باشد.

وی اظهارداشت: از آنجایی که منابع دولتی به تنهایی نمی تواند مشکل اشتغال را حل کند، باید سرمایه های بخش خصوصی دراین زمینه جذب شده و جذب سرمایه بخش خصوصی نیازمند فضای مناسب و با ثبات در محیط کسب وکار است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این محیط فراهم نشود، نه تنها اشتغال چند صد هزار نفری دولت محقق نخواهد شد بلکه اشتغال موجود از بین خواهد رفت، خوب می دانید هر سال ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر تحصیل کرده به جمع بیکاران اضافه می شود، بنابراین حمایت از تولید کنندگان که دچار نقدینگی شدید هستند در این شرایط ضروری است.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۷ نباید معیشت مردم را تهدید کند، ادامه داد: بودجه نباید قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد، فراموش نشود بخشی از مردم زندگی شان بدون یارانه دچار اختلال اساسی می شود، ارجاع مردم برای دریافت یارانه به نهادهای امدادی در شأن ملت ایران نیست.

این نماینده تاکید کرد : مردم برای پرداخت هزینه آب و برق و گار مانده اند چگونه این ارقام را در بودجه افزایش داده اید؟ چرا در بودجه جاری این همه برای یارانه بحث می شود ولی برای کاهش حقوق نجومی راه کار و حکمی نیامده است، باتوجه به رکود شدید اقتصادی باید از تولید کنندگان حمایت عملی کرد نه شعاری.

ساداتی نژاد بیان داشت: افزایش مالیات در این لایحه شلیک تیر آخر به تولید است و اشتغال موجود را تهدید می کند، حمایت از اصناف و بخش خدمات به عنوان بخش مهمی از اشتغال جامعه است و تاکنون تسهیلاتی برای این دوحوزه در نظر گرفته نشد است در حالی که ایجاد اشتغال در این دو بخش سریعتر و ارزانتر از سایر بخش ها است.