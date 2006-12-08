تعامل صحیح رسانه و دین عاملی برای ارتقاء معرفت دینی است/ شیوه ارائه برنامه های دینی تلویزیون نیازمند تغییرات اساسی است

تعامل صحیح رسانه و دین عاملی برای ارتقاء معرفت دینی است

دکتر اعظم راودراد استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تلویزیون می تواند در زمینه ارتقای معارف دینی و هدایت اذهان عموم در مسیر صحیح مؤثر عمل کند، گفت: تعامل مناسب رسانه و دین، بستر مناسبی برای ارتقاء معارف دینی فراهم می کند .

دکتر اعظم راودراد استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران، اظهار داشت: تلویزون به شکل عام و کلی در دیدگاه مخاطبان خود در جهان پیرامون نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، نه تنها در انعکاس اتفاقاتی که در جهان رخ می دهد بلکه در امور دینی نیز می تواند یکی از مهمترین و اثربخش ترین نهادها باشد، اما نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این نکته است که تلویزیون یک رسانه است و باید در قالب برنامه های خود در ارتقای اندیشه های دینی عمل کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه رسانه و دین به شکلهای مختلف با یکدیگر در رشد کیفی جامعه ارتباط دارند، یادآور شد: هر دو مقوله دین و رسانه به این دلیل که یک جهان بینی خاص را در ذهن مخاطبان ایجاد می کنند، باید در ارتباط با یکدیگر فعالیت داشته باشند. از این رو دین، باورها و ارزشهای خاصی را به مخاطبان انتقال می دهد و گروهی اعتقاد دارند که رسانه ها نیز در همین راستا فعالیت کنند.

تلویزیون نقش محوری در اشاعه فرهنگ دینی دارد

رئیس فرهنگسرای قرآن با تأکید بر اینکه تلویزیون محور اشاعه فرهنگ دینی در جامعه است، گفت: به کارگیری برنامه های مطلوب دینی در تلویزیون یکی از اساسی ترین اقدامات این رسانه فراگیر و تأثیرگذار در راستای ارتقای معرفت دینی در جامعه است.

محمدرضا پورمعین رئیس فرهنگسرای قرآن در ادامه افزود: از آنجا که تلویزیون رسانه ای دیداری است و مخاطبین بسیاری دارد نقش اول را در ارتقای معارف و فرهنگ دینی در جامعه ایفا می کند، یادآور شد: شک نیست برنامه های تلویزیون در هر قالب و ساختاری که باشند، اثرگذاری ویژه و بالایی داشته در ذهن مخاطبان ماندگار می شوند، به همین دلیل نیز می توان از این ویژگی خاص برای تربیت دینی صحیح و ارتقاء معرفت دینی بهره مند شد .

پورمعین با بیان اینکه برای بهینه شدن برنامه های تلویزیون در گسترش معارف اسلامی می بایست کاستی های موجود رفع شوند، اظهار داشت: استخدام کارشناسان خبره و زبده دینی در کنار تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی در قالبهای مختلف به عنوان مشاورهای دینی و همچنین ارائه آموزشهای لازم برای نویسندگان، بازیگران و دیگر عوامل اجرایی در نهاد تلویزیون می تواند یک راهکار اجرایی برای بهبود فعالیتهای تلویزیون باشد.

شیوه ارائه برنامه های دینی تلویزیون نیازمند تغییرات اساسی است

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق با بیان اینکه تلویزیون نقش اساسی در ترویج اندیشه های دین اسلام دارد، گفت: برای رفع کاستیهای موجود در ارائه و پخش برنامه های دینی در تلویزیون می بایست اندیشه های دینی در خلال برنامه های تلویزیون به شکل غیر مستقیم ارائه شوند.

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تلویزیون در نگاه اول یک رسانه فرهنگی است، اظهار داشت: از آنجایی که تلویزیون یک رسانه فرهنگی و ملی است و نمی توان برای آن جایگزینی محسوب کرد و همان طور که مخاطبین بسیاری در جامعه دارد، در حوزه اشاعه فرهنگ دین اسلام حرف اول را می زند و بسیار اثر بخش است.

وی با تأکید بر اینکه کارکرد تلویزیون از حساسیت ویژه ای در ارائه برنامه های دینی برخوردار است، یادآور شد: هر نوع برنامه دینی که تلویزیون پخش می کند در اقبال مردم به سوی فرهنگ دینی مؤثر است و در رفتار آنها تأثیرگذار است، حتی می توان گفت در این زمینه تلویزیون نقشی بسیار فراتر و مهمتر از آموزش و پرورش دارد .

وی با بیان اینکه تلویزیون در ارائه برنامه های مطلوب با توجه به آموزه های دین می بایست کاستی های موجود را برطرف کند، اظهار داشت: رسانه ملی باید در ارائه برنامه های دینی و غیر دینی نیازهای افراد مختلف را با توجه به گروههای سنی متفاوت در نظر داشته باشد و البته این امر نباید مختص به یک موضوع باشد چرا که اگر این چنین عمل کند زمینه های نقادی را در جامعه از بین می برد.

ترویج اندیشه های اسلامی نیازمند فعالیت غیرمستقیم تلویزیون است

مدیر طرح و برنامه شبکه قرآن سیما با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ دینی و اسلامی دارند، گفت: تلویزیون در ارائه برنامه های مطلوب و سازنده نیازمند تکامل، توسعه و انتقال مضامین دینی در قالب برنامه های نمایشی به صورت غیر مستقیم است.

احمد طوبایی مدیر طرح و برنامه شبکه قرآن سیما با اشاره به نقش بنیادین تلویزیون در ترویج و گسترش معارف دین اسلام در سطوح مختلف جامعه، اظهار داشت: در رابطه با عملکرد برنامه های تلویزیون در ارائه و گسترش اندیشه های دینی در قالب برنامه های نمایشی به صورت مطلق نمی توان گفت که عملکرد تلویزیون در چه حدی بوده، چرا که این نهاد همواره در تلاش است تا فرهنگ دینی را در افکار جامعه نهادینه کند.

مدیر طرح و برنامه شبکه قرآن سیما با بیان اینکه پیامهای دینی در برنامه های تلویزیون باید نهفته و غیر مستقیم باشند، یادآور شد: در درجه اول برنامه های دینی به صورت نهفته و پنهان و اثرگذار در انتقال معارف دین اسلام بیشترین تأثیر را درعمومیت مردم ایجاد می کنند، البته این قبیل برنامه های تلویزیونی نباید محدود به برخی از برنامه ها باشد بلکه باید در همه برنامه ها اندیشه های دینی نهفته شود حال چه سریال باشد چه برنامه ای نمایشی یا مستند، باید اندیشه های دینی در لابه لای برنامه های تلویزیون لمس شود.

تلویزیون یکی از مؤثرترین نهادها برای تبلیغ دین اسلام است

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا قرآن پژوه و محقق با اشاره به اینکه تلویزیون یکی از مهمتیرن نهادهای تبلیغی دین اسلام است، گفت: مسئولین تلویزیون در ارائه برنامه ها باید با در نظر داشتن ابعاد مختلف جامعه و سلایق عموم معارف اسلامی را با شیوه های تأثیرگذار ارائه کنند.

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا قرآن پژوه و محقق با تأکید بر اهمیت نقش گسترده تلویزیون در ارتقای معارف دینی در جامعه، اظهار داشت: آموزش و پرورش و صدا و سیما هر دو از مهمترین نهادهای فرهنگی و آموزشی بسیار مؤثر در سطح کشور هستند، بنابراین نمی توان عملکرد این دو نهاد را در مقابل یکدیگر قرار داد، به نحوی هر کدام از این نهادها در ترویج آموزه های دینی در سطح جامعه مؤثر هستند.

وی با بیان اینکه تلویزیون تا حدودی در ارائه برنامه های دینی عملکرد مطلوبی داشته است، تصریح کرد: مسئولین تلویزیون می بایست با هر شیوه ای که ممکن است معارف اسلامی را در تلویزیون به گونه ای مؤثر تبلیغ کنند، البته این اقدامات باید بر اساس علاقه های متعدد و متنوع مردم و به شیوه های مختلف صورت گیرد .



قابلیتهای تلویزیون در تبلیغ دین کمتر مورد توجه قرار می گیرد

مدیرگروه برنامه آیه های زندگی در رادیو قرآن با تأکید بر اینکه تلویزیون یکی از ابزارهای تبلیغ و ترویج دین اسلام است که البته این قابلیت کمتر مورد توجه قرار می گیرد، گفت: تهیه و تدوین برنامه های دینی نیازمند بهره گیری و مشارکت کارشناسان دینی و استفاده از اطلاعات این قشر تحصیلکرده و آگاه است.

حجت الاسلام حسین اسکندری مدیر گروه برنامه آیه های زندگی رادیو، اظهار داشت: در حوزه فعالیتهای دینی و تبلیغ دین اسلام مأموریتهای متععدی در جامعه مشخص هستند، به این نحو اگر ترویج و آموزش مسائل دینی و همچنین ماندگاری این معارف بر جان و روح مطرح می شود، حرف اول را می زند آموزش و پرورش در این راستا وظیفه خطیری را بر عهده دارد، اما در حوزه تبلیغی و در حوزه رسانه ای به طور طبیعی تأثیرگذارترین امر فرهنگی و تبلیغی را صدا و سیما و در معنای جزئی آن تلویزیون بر اذهان عموم و رهنمون کردن این جامعه به سوی اهداف متعالی بشری بر عهده دارد.

وی در ادامه گفت: دو دیدگاه را می توان در عملکرد برنامه های تلویزیون در نظر داشت اولین دیدگاه این است که خاستگاه رسانه در غرب بوده که با هدف سرگرمی مردم راه اندازی شده است و بعدها جنبه اطلاع رسانی به تعبیر امروزی یافته است، در این دیدگاه نمی توان در رسانه ها تبلیغ دین را انجام داد.

کیفیت برنامه های دینی تلویزیون باید ارتقاء یابد

سردبیر مجله شیعه شناسی با بیان اینکه تلویزیون نقش مهمی در ارتقاء و ترویج معارف اسلامی دارد، گفت: سطح تهیه و تولید برنامه های دینی تلویزیون باید کیفی تر از شود تا عملکرد این رسانه فراگیر و تأثیرگذار در راستای هدایت جامعه به خیر و نیکی، مؤثر و سازنده باشد .

حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب سردبیر فصلنامه شیعه شناسی، اظهار داشت: نقش تلویزیون در توسعه و اشاعه مفاهیم دینی نقش مؤثری است، می توان عملکرد تلویزیون را در اشاعه معارف دینی خوب ارزیابی کرد اما در برخی مواقع در عملکرد خود در توجه به معارف دین اسلام دچار لغزش هایی نیز بوده است برنامه های با محتوای غیر دینی که گاهی مواقع پخش می شود بعضا نامناسب است و البته در اینجا نمی توان نقش منفی تلویزیون را در بسیاری از مواقع نادیده گرفت.

وی با یادآوری تأثیرات مثبت و منفی برنامه های تلویزیونی بر افکار عموم، گفت: بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در این دهه تلویزیون در ارائه مفاهیم غیر دینی و با محتوای مختلف برای خانواده های متدین نقش مطلوبی نداشته است که البته توسعه شبکه قرآن و معارف تلویزیون روند مطلوبی را طی کرده است.

بهره گیری از ابزارهای نوین عاملی برای عملکرد مطلوب تلویزیون است

رئیس پژوهشگاه اسلامی صدا و سیما با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به ویژه تلویزیون در اشاعه معارف دینی، گفت: تهیه و تولید برنامه های دینی در تلویزیون مستلزم بکارگیری شیوه ها، ابزارها و کارکردهای از پیش طراحی شده تلویزیونی است.

حجت الاسلام هادی صادقی رئیس پژوهشگاه اسلامی صدا و سیما در ادامه گفت: تلویزیون یکی از ابزارهای مهم در اطلاع رسانی دینی برای عموم مردم تلقی می شود که کارکردهای بسیاری دارد، متأسفانه در نگاه کلی به کارکرد تلویزیون در ترویج و اشاعه معارف دینی ما نباید توقع آموزش معارف اسلامی را از تلویزیون داشته باشیم چرا که آموزش مربوط به نهادهای آموزشی است و این تفاوت را در عملکرد تلویزیون باید مد نظر قرار داد، در این راستا تلویزیون نیز با بهره گیری از ابزارهای مختلف برای تولید برنامه های دینی مؤثر استفاده نکرده است .

وی در پایان افزود: تولید برنامه های دینی مستلزم بهره گیری از کارشناسانی است که در عرصه های معارف اسلام زبده و خبره هستند و قبل از تولید این گونه برنامه ها، در این زمینه ها آسیب شناسی شوند، پیشنهاد این است که تلویزیون را با کارکرد خود آن در نظر بگیریم، قدرت تلویزیون در تصویر و گفتار نهفته است، استفاده از افکتهای مختلف تصویری به جای گفتار راهکار مناسبی برای بهره گیری از برنامه های مطلوب است و نکته آخر اینکه در برنامه های دینی نباید حجم زیادی از اطلاعات دینی را همزمان در یک برنامه گنجاند.

بهره گیری از کارشناس کیفیت برنامه های دینی تلویزیون را ارتقاء می بخشد

مدیر شبکه قرآن سیما با تأکید بر اینکه نقش تلویزیون در اشاعه معارف اسلامی انکارناپذیر است، گفت: برای تولید و ارائه برنامه های دینی مطلوب و اثربخش و ارتقای سطح معرفت در جامعه، مسئولین تلویزیون نیازمند بکارگیری شیوه های نوین تبلیغی دین هستند که توسط کارشناسان دینی ارائه می شود.

دکتر حسین ساری مدیر شبکه قرآن سیما با بیان اینکه تلویزیون یکی از عوامل مهم در ارتقای معارف دینی جامعه است، اظهار داشت: در شرایط کنونی با اهمیت فوق العاده ای که رسانه های ارتباط جمعی در میزان اثربخشی بر افکار عمومی در جامعه دارند نمی توان با فرآیندی که دیگر مراکز فرهنگی و آموزشی در جامعه دارند از یکدیگر تفکیک کرد و گفت که کدام یک از اینها تأثیرگذاری بیشتری دارند بلکه هر کدام از این رسانه ها مکمل یکدیگر محسوب می شوند و در حیطه عمل خود نقش مهمی دارند.

مدیر سیمای قرآن همچنین افزود: شیوه های نوین تبلیغی که ارائه می شود نیز می بایست از تنوع برخوردار باشد البته با در نظر داشتن نوع و شرایط و اقتضاعات موجود در جامعه تبیین شوند، در برنامه های تلویزیونی استفاده از تمامی انواع برنامه های نمایشی و غیر نمایشی باید مورد توجه برنامه سازان دینی قرار گیرد، فعالیت در این راستا یکی از عوامل اشاعه فرهنگ دین اسلام در جامعه است.

عملکرد صحیح تلویزیون اصلاح جامعه را موجب می شود

حجت الاسلام کاظم صدیقی پژوهشگر دینی با اشاره به نقش گسترده تلویزیون در ارئه خدمات به مخاطبین، گفت: اگر رسانه ها به ویژه تلویزیون از عملکرد صحیحی برخوردار باشند، سطح اطلاعات و آگاهیهای عمومی را ارتقاء یافته، موجب اصلاح و تعالی جامعه می شود .

حجت الاسلام صدیقی افزود: برنامه های تلویزیون در ارائه معارف اسلامی با برنامه ریزی و اقدامات مطلوب می توانند جاذب مخاطبین بسیاری باشند، به این دلیل که به طور طبیعی اکثر اعضای خانواده برنامه های تلویزیون را مشاهده می کنند از این جهت برنامه سازان دینی می توانند با ارائه برنامه هایی با محتوای دینی و اثرگذار به این امر اهتمام ورزند.

وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگساز با اقدامات مطلوب موجب اصلاح جامعه می شوند، تصریح کرد: تلویزیون اگر در فعالیت خود ناتوان باشد جامعه را به سوی فساد و تباهی سوق می دهد، بنابراین تلویزیون با تولید برنامه هایی با محتوای دینی به شیوه های تأثیرگذار می تواند احیاگر این امر و تحول در انسانها و جامعه باشد.



تعامل تلویزیون با آموزش و پرورش عملکرد مثبت آن را افزایش می دهد

سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه با اشاره به اینکه تلویزیون در ارائه برنامه های دینی ایده آل عمل نکرده است، گفت: برنامه های تلویزیون در جریان ارتقای سطح معرفت در جامعه می بایست بستری برای همیاری سیاستهای آموزش و پرورش باشد، اگر این همفکری ایجاد شود زمینه مناسب برای ارتقای جامعه به سوی اهداف متعالی فر اهم شده است .

دکتر مهدیه سادات مستقیمی سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه با اشاره به تأثیرپذیری زنجیره ای گروههای مختلف سنی، یادآور شد: طبق کارشناسیهای انجام شده بر روی مخاطبین رسانه ها، کودکان به دلیل ذهن آماده ای که در پذیرش مسائل مختلف دارند از تأثیرپذیری بیشتری نسبت به نوجوانان برخوردار هستند، بنابراین تلویزیون در طراحی و ارائه برنامه های مدون و به ویژه برنامه های دینی می بایست بر اساس سلایق و نیازهای گروههای مختلف سنی برنامه سازی کند .

استادیار دانشگاه قم با اشاره به عملکرد تلویزیون در ارتقای معارف دینی، گفت: رسانه ها و در این بین تلویزیون برای ارائه برنامه های مطلوب و همچنین تولید برنامه های دینی به منظور بالا بردن سطح معرفت جامعه می بایست به لحاظ روانشناختی پایه های ذهنی گروههای مختلف را مد نظر قرار دهند و در تولید برنامه ها از این راهکار بهره مند شوند .