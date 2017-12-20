صعود استقلال به نیمه نهایی با شکست ایرانجوان

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز چهارشنبه بین دو تیم استقلال و ایرانجوان در ورزشگاه آزادی برگزار شد که شاگردان شفر با عبور از ایرانجوان بعنوان چهارمین تیم به مرحله نیمه نهایی این مسابقات رسیدند. استقلال در این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید. مجید حسینی، جپاروف و علی قربانی برای استقلال گلزنی کردند.

تیم فوتبال استقلال در این دیدار با ترکیب سید مهدی رحمتی، وریا غفوری، امید نورافکن، سید مجید حسینی، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، فرشید اسماعیلی (از دقیقه ۶۸ سید محسن کریمی)، سرور جباروف (از دقیقه ۸۷ پژمان منتظری)، داریوش شجاعیان (از دقیقه ۸۳ فرشید باقری)، مهدی قائدی و علی قربانی به میدان رفت.

تیم ایرانجوان نیز در این بازی با این نفرات بازی کرد: وحید اصغر زاده (از دقیقه ۴۶ علی عساکره)، محمد طارمی، رضا حسن زاده، غلامحسین موجی، اویس کردجهان، مسعود نظر زاده، مصطفی احمدی (از دقیقه ۶۰ عباس چاپی)، حمد الله اقدام، احمد الجبوری (از دقیقه ۸۹ احمد نادری)، صادق گشنی و سجاد فیض الهی.

آبی پوشان در نیمه نخست این بازی باوجود فشار های زیادی که وارد کردند نتوانستند از موقعیت های زیادی که روی دروازه حریف خلق کنند بیشتر از یکبار استفاده کنند و در حالی که بازی در نیمه نخست می رفت تا با نتیجه مساوی پایان یابد، سید مجید حسینی مدافع پیش کشیده آبی ها در پنجمین دقیقه از وقت های تلف شده بازی از روی ارسال کرنر سرور جباروف، با ضربه سر دروازه تیم ایرانجوان را باز کرد تا آبی پوشان دست خالی به رختکن نروند.

شروع طوفانی آبی پوشان در نیمه دوم نشان از اشتهای فراوان این تیم برای اضافه شدن بر شمار گل های این تیم داشت. در نیمه دوم بر خلاف نیمه نخست فشار استقلالی ها خیلی زود جواب داد و در دقیقه ۵۰ بازی سرور جپاروف بهترین بازیکن و بهترین گلزن این فصل استقلال که در نیمه نخست پاس گل داده بود، با یک ضربه از پشت محوطه جریمه برای دومین بار دروازه ایرانجوان را باز کرد و حساب کار را ۲ بر صفر کرد.

بعد از گل دوم استقلال تاحدودی از اشتها و فشار حملات آبی پوشان کاسته شد اما همچنان ابتکار عمل دست آبی پوشان بود و در چند نوبت توانستند روی دروازه تیم ایرانجوان خطر آفرینی کنند. موقعیت های استقلال در این دقایق توسط قربانی، قائدی، اسماعیلی و جپاروف از دست رفت.

آبی پوشان همانند نیمه نخست در نیمه دوم هم در اوقات تلف شده به گل رسیدند. در دقیقه ۹۲ بازی وریا غفوری بعد از یک کار تیمی و هماهنگ پاس خوبی را برای علی قربانی ارسال کرد و مهاجم آبی پوشان که در این بازی فرصت های زیادی را داشت و نتوانسته بود از آنها استفاده کند سرانجام در این دقیقه گل زنی کرد تا بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود آبی پوشان به اتمام برسد.

از نکات قابل توجه در این بازی استفاده از محسن کریمی برای اولین بار در طول این فصل در ترکیب استقلال و همچنین حضور پژمان منتظری برای اولین بار بعد از جراحی روی دست آسیب دیده اش بود. منتظری در سه دقیقه پایانی بازی جانشین سرور جپاروف بهترین بازیکن این میدان شد.