پشتکار آیت الله واعظ زاده خراسانی در کسب علم الگویی برای همه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی صبح پنج شنبه در سومین همایش تفسیر و تفسیر نگاری در سده اخیر حوزه علمیه که به بهانه نکو داشت آیت الله شیخ محمد واعظ زاده خراسانی در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان برگزار شد اظهار کرد: برگزاری همایش هایی از این دست با این هدف است که ببینیم افراد بزرگی مانند ایشان که گفته می شود بعضی از آثارشان افتخار اسلام است چگونه زندگی کرده و درس خوانده اند .تلاش توقف ناپذیر آیت الله واعظ زاده خراسانی در کسب علم الگویی برای همه ما است.

وی افزود: ما در روایت ها داریم که ثمره علم تقوا، عمل و تواضع است و اهل علم و دانشگاهیان باید در این روایت ها تامل کنند. علمی که اثر نداشته باشد، علم نیست و من امیدوارم همه ما عالمانی با ثمر باشیم. شخصیت آیت الله واعظ زاده خراسانی (ره) ابعاد مختلفی دارد و نیاز است در مسائل مختلفی نظیر حوزه، دانشگاه و مسائل انقلاب شخصیت ایشان را بررسی کرد. همچنین من از خانواده ایشان در خواست می کنم که اگر یادداشت ، نامه یا مقاله ای از ایشان دارند، منتشر کنند چراکه نکات بسیار مفیدی برای امروز ما در افکار ایشان نهفته است.

استادی تصریح کرد: آیت الله واعظ زاده از آغاز تا پایان زندگی حوزوی بودند. اگرچه در دانشگاه نیز فعال بودند اما جنبه حوزوی بر تمامی فعالیت های ایشان غالب بود.

عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم با اشاره به علم اندیشی بی حد و اندازه آیت الله واعظ زاده (ره) ابراز کرد: اگر بخواهیم آماده باشیم باید با سواد باشیم. امروز روزی است که اگر کسی بخواهد خدمتی کند باید با سواد باشد. یکی از امتیازات برجسته ایشان که لازمه کسب موفقیت ها برای امروز ما است، یادگیری از اساتید مختلف است. هرکس با آثار ایشان آشنا باشد این نکته را می داند که آیت الله واعظ زاده به شدت تحت تاثیر آیت الله بروجردی بود و ایشان علاقه بسیاری داشتند اما با این وجود از درس دیگر اساتید نیز غافل نشد.