درجه شهرداری سنندج از ۱۰ به ۱۱ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سنندج، حشمت اله صیدی با بیان اینکه رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه ای با ارتقاء یک درجه ای شهرداری سنندج موافقت و آن را ابلاغ کرد، گفت: شهرداری ها براساس بسیاری از فاکتورها درجه بندی شده که این درجه بندی از ۱ تا ۱۲ است.

وی بیان کرد: ارتقاء درجه شهرداری ها به استناد تبصره ۳ ماده یک آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران که سال ۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و همچنین اصلاحیه بعدی آن براساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر در جه بندی شهرداری ها صورت می گیرید.

وی از ارتقاء یک درجه ای شهرداری سنندج خبر داد و گفت: درجه قبلی شهرداری ۱۰ بود که با پیگیرهای این شهرداری و حمایت های استاندار کردستان، شهرداری سنندج به درجه ۱۱ ارتقاء یافت.

صیدی عنوان کرد: مدارک و مستندات درجه بندی شهرداری های در کارگروه ساماندهی درجه‌بندی شهرداری‌ها در معاونت امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بررسی و پس از تصویب دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ارتقاء یک درجه ای این شهرداری را طی نامه ای شماره ۱۵۷۰۹۵ ابلاغ کرد.

وی اظهارداشت: جمعیت، درآمد بودجه سالانه شهرداری، امکانات، قابلیت و توانایی‌های خدماتی و عمرانی در توسعه شهری وموقعیت سیاسی، اقتصادی واجتماعی در ارتقاء درجه شهرداری ها تاثیر گذار است.

شهردار سنندج عنوان کرد: درجه بندی شهرداریها ملاک عمل برای تعیین نمودار سازمانی، پست‌های اداری، تعداد معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، ادارات، حدنصاب معاملاتی، شرایط احراز سمت شهردار، دریافت اعتبارات ملی قرار می‌گیرید.

صیدی بیان کرد: امیدواریم با ارتقاء یک درجه ای شهرداری سنندج بتوانیم با اجرای طرح های مختلف عمرانی و خدماتی گام مهمی در راستای توسعه و آبادانی سطح شهر برداریم.