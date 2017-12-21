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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

شهردار سنندج:

درجه شهرداری سنندج از ۱۰ به ۱۱ارتقا یافت

درجه شهرداری سنندج از ۱۰ به ۱۱ارتقا یافت

سنندج- شهردار سنندج گفت: وزیر کشور در نامه‌ای با ارتقای درجه شهرداری سنندج موافقت کرد و بر این اساس درجه شهرداری سنندج از ۱۰ به ۱۱ ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سنندج، حشمت اله صیدی با بیان اینکه  رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه ای با ارتقاء یک درجه ای شهرداری سنندج موافقت  و آن را ابلاغ کرد، گفت: شهرداری ها براساس بسیاری از فاکتورها درجه بندی شده که این درجه بندی از ۱ تا ۱۲ است.

وی بیان کرد: ارتقاء درجه شهرداری ها به استناد تبصره ۳ ماده یک آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران که سال ۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و همچنین اصلاحیه بعدی آن براساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر در جه بندی شهرداری ها صورت می گیرید.

وی از ارتقاء یک درجه ای شهرداری سنندج خبر داد و گفت: درجه قبلی شهرداری ۱۰ بود که با پیگیرهای این شهرداری و حمایت های  استاندار کردستان، شهرداری سنندج به درجه ۱۱ ارتقاء یافت.

صیدی عنوان کرد: مدارک و مستندات درجه بندی شهرداری های در کارگروه ساماندهی درجه‌بندی شهرداری‌ها در معاونت امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بررسی و پس از تصویب دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ارتقاء یک درجه ای  این شهرداری را طی نامه ای شماره ۱۵۷۰۹۵ ابلاغ کرد.

وی اظهارداشت: جمعیت، درآمد بودجه سالانه شهرداری، امکانات، قابلیت و توانایی‌های خدماتی و عمرانی در توسعه شهری وموقعیت سیاسی، اقتصادی واجتماعی در ارتقاء درجه شهرداری ها تاثیر گذار است.

 شهردار سنندج عنوان کرد: درجه بندی شهرداریها  ملاک عمل برای تعیین نمودار سازمانی، پست‌های اداری، تعداد معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، ادارات، حدنصاب معاملاتی، شرایط احراز سمت شهردار، دریافت اعتبارات ملی قرار می‌گیرید.

صیدی بیان کرد: امیدواریم با ارتقاء یک درجه ای شهرداری سنندج بتوانیم با اجرای طرح های مختلف عمرانی و خدماتی گام مهمی در راستای توسعه و آبادانی سطح شهر برداریم.

کد مطلب 4178636

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