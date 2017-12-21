مومنی شریف شهادت علی خوش لفظ را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در پی شهادت علی خوش‌لفظ راوی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» پیام تسلیتی صادر کرد.

مشروح متن پیام رئیس حوزه هنری به ترتیب زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرانجام جان مشتاق و روح بی قرار جانباز سرافراز، سردار خستگی ناپذیر میدان حماسه و نبرد و راوی مخلص شهیدان والامقام، علی خوش لفظ، پس از عمری دلاوری و مجاهدت مخلصانه آرام گرفت و به یاران شهیدش پیوست.

خوش لفظ بیش از آن که «خوش لفظ» باشد به تعبیر رهبر فرزانه‌امان «خوش معنا» بود. مردی که در محراب دردهای خویش سیر و سلوک کرد و با درد ساخت و هیچ نگفت اما هنگام نیاز دوباره به میدان آمد و آن همه خاطرات از مردان مرد را با بیانی صادقانه روایت کرد. روایت او در کتاب «وقتی مهتاب گم شد» آن قدر خواندنی و شنیدنی شد که صفا و صمیمیت و رشادتش بارها در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی جلوه‌گری کرد.

علی خوش‌لفظ و خوش معنا، حالا خوش خوابیده است با زخم‌هایی خوش که همه مرهم یافته‌اند و اینک جواز عبورش هستند به مقصد رضوان الهی! روحش شاد و راهش پر رهرو‍!

حوزه هنری ضمن تبریک عروج این شهید والامقام به جوار الهی، فقدانش را به خانواده مکرم و همسنگران ارجمندش تسلیت گفته و برای روح ملکوتی ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان و همه دوستداران و ارادتمندانش صبر و شکیبایی از خداوند منان مسألت دارد.