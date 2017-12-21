به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی صبح پنجشنبه در جمع روسای کمیسیون فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای مازندران با اشاره به اینکه گردشگری موجود وارداتی است گفت: باید فرهنگ اصیل مازندرانی را رواج دهیم.

وی خواستار بهره گیری از ظرفیت مردمی بسیج در حوزه فرهنگی شد وبا اشاره به خدمات دهی به زلزله زدگان کرمانشاه گفت: امروز در چند روستای پل ذهاب تابلوی استان مازندارن نصب شده و در این مناطق کارهای فرهنگی و عمرانی انجام می شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اظهار اینکه تا یکسال در مناطق زلزله زده کرمانشاه خدمات دهی می کنیم تصریح کرد: سپاه مازندران آماده ارائه خدمات فرهنگی در مناطق مختلف و در سطح استان است.

وی به ساخت ۱۴۰ سالن ورزشی در استان اشاره و اضافه کرد: ۲۹ سالن نیز با مشارکت های مردمی در استان توسط سپاه در دست ساخت است.