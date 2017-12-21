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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۱

فرمانده سپاه کربلا:

فرهنگ اصیل مازندرانی را رواج دهیم

فرهنگ اصیل مازندرانی را رواج دهیم

ساری - فرمانده سپاه کربلا گفت: گردشگری که متناسب با فرهنگ بومی باشد نداریم و باید فرهنگ اصیل مازندران در کشور رواج یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین بابایی صبح پنجشنبه در جمع روسای کمیسیون فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای مازندران با اشاره به اینکه گردشگری موجود وارداتی است گفت: باید فرهنگ اصیل مازندرانی را رواج دهیم.

وی خواستار بهره گیری از ظرفیت مردمی بسیج در حوزه فرهنگی شد وبا اشاره به خدمات دهی به زلزله زدگان کرمانشاه گفت: امروز در چند روستای پل ذهاب تابلوی استان مازندارن نصب شده و در این مناطق کارهای فرهنگی و عمرانی انجام می شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اظهار اینکه تا یکسال در مناطق زلزله زده کرمانشاه خدمات دهی می کنیم تصریح کرد: سپاه مازندران آماده ارائه خدمات فرهنگی در مناطق مختلف و در سطح استان است.

وی به ساخت ۱۴۰ سالن ورزشی در استان اشاره و اضافه کرد: ۲۹ سالن نیز با مشارکت های مردمی در استان توسط سپاه در دست ساخت است.

کد مطلب 4178688

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