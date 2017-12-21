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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

استاندار بوشهر:

صنایع پائین‌دستی نفت و گاز در شهرستان عسلویه گسترش می‌یابد

صنایع پائین‌دستی نفت و گاز در شهرستان عسلویه گسترش می‌یابد

بوشهر - استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان عسلویه در حوزه انرژی، گفت: صنایع پائین‌دستی حوزه نفت و گاز در شهرستان عسلویه گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح پنجشنبه در نشست با کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی عسلویه اظهار داشت: در راستای توسعه پارس جنوبی اقدامات خوبی صورت گرفته است و این منطقه افتخاری برای کل کشور است.

وی بر لزوم توجه ویژه به اشتغال و کارآفرینی تاکید کرد و ادامه داد: آموزش یکی از پیش‌نیازهای توسعه کارآفرینی است و باید برنامه‌ریزی و تلاش ویژه‌ای در این راستا صورت گیرد.

استاندار بوشهر به حجم بالای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز در عسلویه اشاره کرد و افزود: توجه به صنایع پایین دستی نفت و گاز در این منطقه یک ضرورت است و باید به سمت این صنایع برویم تا اشتغال توسعه یابد.

وی خواستار برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در عرصه صنایع پایین دستی نفت و گاز شد و بیان کرد: همه تلاش خود را برای باز کردن گره از مشکلات مردم به کار خواهیم گرفت و از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.

گراوند با تاکید بر اینکه در عرصه مدیریت شهری باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم، اضافه کرد: هزینه اضافی در شهرها سبب زمین‌گیر مدیریت شهری می‌شود.

وی از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای ایجاد پلاژ ساحلی بانوان در عسلویه خبر داد و بیان کرد: استاندار سابق بوشهر تلاش زیادی برای ساماندهی ته‌لنجی داشتند و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 4178775

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