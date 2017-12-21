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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛

مسابقه ملی «دفاع سه دقیقه ای پایان نامه» برگزار می شود

مسابقه ملی «دفاع سه دقیقه ای پایان نامه» برگزار می شود

دومین دوره مسابقه ملی «دفاع سه دقیقه ای پایان نامه» در ۹ استان کشور توسط جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای شرکت در دومین دوره مسابقه ملی «دفاع سه دقیقه ای پایان نامه» تا ۱۰ دی ماه ادامه دارد.

تمامی فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی رشته های مصوب که از ابتدای سال ۹۵ تا پایان شهریورماه از پایان نامه خود دفاع کرده باشند می توانند برای شرکت در این مسابقات ثبت نام کنند.

این مسابقه با هدف تشویق، کمک به تقویت و پرورش مهارت های ارتباطی، ایده پردازی، فن بیان و خلاقیت های دانشجویی، کمک به تکمیل چرخه تولید علم و فناوری و تبدیل آن به محصول ثروت، برقراری ارتباط بین دانشگاه و صاحبان آن و سرمایه گذاری و بازاریابی ایده های دانشجویی برگزار می شود.

پس از اتمام مرحله مقدماتی و معرفی نفرات برگزیده مرحله نیمه نهایی در تهران و مرحله نهایی همزمان با آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی برگزار می شود.

کد مطلب 4178807

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