استقلال ترکیب خود را شناخته است

شاهرخ بیانی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال برابر ایرانجوان بوشهر گفت: به نظرم در اوایل این دیدار آبی پوشان کمی حریف را دست کم گرفته بودند. همین مسئله باعث شد تا یکی دو اشتباه فاحش انجام داده و حتی دو موقعیت بازیکنان ایرانجوان می رفت که به گل تبدیل شود اما برخورد توپ با مدافعان استقلال، شانس را از این حریف بی نام و نشان گرفت.

وی تأکید کرد: هرچه از زمان بازی گذشت، استقلالی ها فهمیدند که ایرانجوان حریف دست و پا بسته ای نیست و برای خلق شگفتی به تهران آمده است ولی در نهایت توانستند گل اول را به ثمر برسانند. در نیمه دوم استقلال کاملاً بر بازی مسلط بود و دو گل دیگر به ثمر رساند تا به نیمه نهایی برسد.

هافبک پیشین استقلال ادامه داد: استقلال دو بازی در فاصله ۱۰ روز باید با نفت آبادان انجام دهد، ابتدا هفته اول دور برگشت لیگ برتر و در بازی بعد هم باید در آبادان به مصاف نفت برود. بازی در آبادان سخت است و استقلال می داند که روز آرامی را در آنجا نخواهد داشت.

بیانی در پاسخ به این پرسش که تیم استقلال را از لحاظ فنی چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: استقلال به یک ترکیب ایده آل دست پیدا کرده و توانسته در هفته های اخیر هم دست پیدا کند. امیدوارم بازیکنان دچار مصدومیت نشوند و در شرایط آرمانی باشند تا بتوانند شروعی پرقدرت را در لیگ داشته باشند.

وی ضمن ابراز خرسندی از بازگشت بهنام برزای و محسن کریمی به جمع دیگر بازیکنان تصریح کرد: این دو، بازیکنان جوان، پرانگیزه و آینده داری هستند و اعتقاد دارم می توانند در دیدارهای آینده استقلال تأثیر بسیار زیادی در نتیجه گیری این تیم بگذارند و اگر استقلال بتواند یک یا دو مهاجم خوب دیگر را به خدمت بگیرد مطمئنا هم در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان عملکرد قابل قبول تری خواهد داشت.