بیکاری افراد تحصیل کرده خجالت آور است/ ثبت ۲۵ هزار کارجو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان مهمترین خدمت در جامعه را کاهش فقر در کشور بیان کرد و با بیان اینکه گسترش فقر و آسیب های اجتماعی معلول فقر در کشور بوده است ، گفت: همه نهادها باید در توانمندسازی قشر ضعیف جامعه تلاش کنند و افزایش قشر آسیب پذیر در جامعه افتخاری برای مدیران و دستگاههای اجرایی نخواهد بود.

وی با تاکید براینکه توانمندسازی فکری از توانمند سازی مالی مهمتر است ، افزود: هدف دولت در نظر گرفتن منابع اشتغال در کشور فقرزدایی در کشور بوده است.استاندار مازندران بیان کرد: خانواده ها از بی کاری فرزندان و جوانان خود رنج می برندو رفع این دغدغه مهمترین وظیفه مسئولان است.

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به اینکه مراجعه افراد بیکار با تحصیلات بسیار بالا برای بنده بسیار خجالت آور است ، گفت : باید اشتغال موجود را دراستان حفظ کنیم و تسهیل گری در ایجاد اشتغال را داشته باشیم.

وی مهمترین مشکل استان را تولید و اشتغال بیان کرد و تصربح کرد : ظرفیتهای استان بسیار بالاست و دلیلی بر وجود این مشکلات و بیکاری در استان وجود ندارد.

اسلامی بیان کرد : آمار ارائه شده در اشتغال استان قابل اعتماد نبوده است که با یکسری کارها و آسان گرفتن ها وضعیت اشتغال رونق پیدا خواهد کرد.

وی بررسی اشتغال مورد نیاز استان را مهم برشمرد وگفت : اشتغال در روستاها را باید رونق ببخشیم واز افراد فعال و دارای ایده برای اشتغال جدید در مازندران بهره مند شویم و مهلت وام اشتغال در روستاها تا پایان بهمن ماه بوده است و باید در این زمینه کارها را تسریع ببخشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این جلسه با بیان اینکه در سالجاری ۱۳۰ میلیارد تومان از محل قانونی تسهیلات اشتغال در اختیار استان قرار گرفته است، گفت: تابحال چهار هزارو ۳۵۲ نفر به مبلغ ۷۳ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان از اعتبارات اشتغال استان برخوردار شدند و ۶ هزار و ۸۹ نفر دیگر به بانکهای عامل معرفی شدند که بانکهای عامل باید تسریع بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند.

حسن خیریانپور سهمیه اشتغال استان براساس برنامه ششم توسعه را ۳۲ هزار نفر بیان کرد ، خاطرنشان کرد : هدف گذاری استان مازندران دراین خصوص بیش از ۴۴ هزار نفر درنظر گرفته شده است و در سامانه رصد اشتغال ۲۵ هزار و ۷۴۱ نفر ثبت نام کرده اندو ۵۷/۷ درصد هدف گزاری اشتغال استان محقق شده است.