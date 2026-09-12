محدودیت ترافیکی ۲۰ روزه در پل سلمان فارسی کاشان

سعید احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اجرای پروژه تعریض پل دالی در محدوده میدان امام علی(ع) و تقاطع غیرهمسطح سلمان فارسی، از ساعت ۷ صبح شنبه، تردد وسایل نقلیه در محدوده پل سلمان فارسی با محدودیت و انسداد ترافیکی مواجه خواهد بود.

وی افزود: در مدت اجرای عملیات عمرانی، مسیر نطنز به کاشان در محدوده پل سلمان فارسی مسدود خواهد بود و شهروندان و رانندگان باید ضمن توجه به تابلوهای اطلاع‌رسانی و علائم ترافیکی نصب‌شده، از مسیرهای جایگزین پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی ادامه داد: با توجه به اجرای عملیات عمرانی و به منظور تأمین ایمنی تردد و تسریع در روند اجرای پروژه، از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود از توقف یا تردد غیرضروری در محدوده کارگاهی خودداری کرده و با عوامل اجرایی و پلیس راه همکاری کنند.